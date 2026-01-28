Kraj rata u Ukrajini na pomolu: Tramp se oglasio o pregovorima: "Veoma dobre stvari se događaju"

Blic pre 5 minuta
SAD su predložile Ukrajini sigurnosne garancije u zamenu za teritorijalne kompromisi Naredna runda trilateralnih razgovora zakazana je za 1. februar U pregovorima za okončanje rata u Ukrajini događaju se dobre stvari, izjavio je danas američki predsednik Donald Tramp.

Kako prenosi Rojtes, Donald Tramp nije izneo više detalja, ali je govorio ''optimističnim tonom''. Prošle sedmice delegacije Ukrajine, Rusije i Sjedinjenih Američkih Država pregovarali su o okončanju rata u Abu Dabiju, gde je glavna tačka sporenja bila pitanja teritorija. Prema pisanju "Fajnanšel tajmsa", SAD su jasno stavile do znanja Kijevu da će Ukrajina dobiti bezbednosne garancije samo ukoliko pristane na sporazum kojim se odriče teritorije, piše pozivajući se
