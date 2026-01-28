Ubica tadije pao sa još trojicom! Najnoviji detalji hapšenja osumnjičenog za zločin na Novom Beogradu: Priveden u štek stanu, tek napunio 19 godina!

Žrtva je ranije bila meta napada Istraga je u toku, a otkrivene su dodatne informacije o tome Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova danas su uhapsili Pavla F. (19) za kojeg se sumnja da je 22.novembra, na Novom Beogradu, ubio navijača Partizana, Tadiju Pantića.

Navodno, on je uhapšen u štek stanu. Policija je lisice na ruke stavila i trojici saučesnika. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu na saslušanje. Pavlu F. se na teret stavlja krivično delo - teško ubistvo. Ubijeni Tadija je bio jedna od meta navijača Crvene zvezde na Gazeli u junu ove godine kada su skuterima napravili sačekušu na mostu. Navodno, njemu je bila i namenjena bomba u Kosovskoj ulici.