Siner pohvalio Novaka: Moraću da pružim maksimum da bih ga pobedio

Italijanski teniser Janik Siner plasirao se u polufinale Australijan opena pobedom nad Amerikancem Benom Šeltonom rezultatom 3:0 (6:3, 6:4, 6:4).

Drugi reket sveta je pružio još jednu dobru partiju i bez izgubljenog gema na svoj servis, zakazao polufinale protiv Novaka Đokovića, za koga je imao reči hvale nakon meča. – Tenis je srećan što ima Novaka, koji igra neverovatno za svoje godine. Moraću da igram najbolji tenis ukoliko želim da pobedim. Dobijao sam dobre lekcije od Đokovića u prošlosti, napredovao sam i kao igrač i kao čovek zahvaljujući mečevima protiv njega – rekao je Siner u razgovoru na terenu sa