Verbić o skupu „Znanje je moć“: Da nije bilo govora rektora Đokića, ja bih rekao da je ovo bila priredba

Danas pre 3 sata  |  N1
Verbić o skupu „Znanje je moć“: Da nije bilo govora rektora Đokića, ja bih rekao da je ovo bila priredba

Bivši ministar prosvete Srđan Verbić upozorio je da akademska zajednica, ako želi politički uticaj, mora ponuditi konkretnija rešenja i oštriji nastup.

Komentarišući obraćanje rektora Đokića koji je izjavio da „nijedna vlast kao sadašnja nije postupala prema članovima akademske zajednice ovako osiono, osvetnički i zlobno“, Verbić za N1 kaže kako bi bez njegovog govora večerašnji skup ličio na priredbu. „Da nije bilo govora rektora Đokića, ja bih rekao da je ovo bila priredba. Alternativa Svetosavskoj akademiji koja treba da se održi 500 metara dalje, na Kolarcu”, smatra Verbić. On dodaje kako rektor Đokić
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Verbić o skupu „Znanje je moć“: Da nije bilo govora rektora Đokića, ja bih rekao da je ovo bila priredba

Verbić o skupu „Znanje je moć“: Da nije bilo govora rektora Đokića, ja bih rekao da je ovo bila priredba

Danas pre 2 sata
Rektor Đokić na protestu: Oni koji imaju poluge moći ne prezaju ni od čega, smetaju im najmlađi i najobrazovaniji

Rektor Đokić na protestu: Oni koji imaju poluge moći ne prezaju ni od čega, smetaju im najmlađi i najobrazovaniji

Danas pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

ProsvetaMinistar prosveteSrđan Verbić

Društvo, najnovije vesti »

Kad zagusti – svi pevaju

Kad zagusti – svi pevaju

Radar pre 15 minuta
(Foto) Aleksandar pije vodu iz glečera i druži se sa fokama i pingvinima: Evo kako izgleda život na Antarktiku, već mesec dana…

(Foto) Aleksandar pije vodu iz glečera i druži se sa fokama i pingvinima: Evo kako izgleda život na Antarktiku, već mesec dana živi na brodu izolovan od sveta

Blic pre 10 minuta
Park je mrtav! Živeo park(ing)!

Park je mrtav! Živeo park(ing)!

Radar pre 15 minuta
(Video) Vozači, oprez! Pojavili se veliki odroni na ovim deonicama u Srbiji: Put neprohodan, ekipe na terenu

(Video) Vozači, oprez! Pojavili se veliki odroni na ovim deonicama u Srbiji: Put neprohodan, ekipe na terenu

Blic pre 45 minuta
Penzionerka Gorica iz Mirijeva je kupila toster preko interneta: Kada ga je otvorila, sačekalo je nešto čemu se nije nadala…

Penzionerka Gorica iz Mirijeva je kupila toster preko interneta: Kada ga je otvorila, sačekalo je nešto čemu se nije nadala (video)

Blic pre 45 minuta