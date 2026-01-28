Ivanić obradovao navijače Zvezde! Evo šta je kapiten poručio pred utakmicu sa španskom Seltom

Dnevnik pre 1 sat
Ivanić obradovao navijače Zvezde! Evo šta je kapiten poručio pred utakmicu sa španskom Seltom

Kvaliteti Mirka Ivanića mnogo znače ekipi sa Marakane.

Crvena zvezda dočekuje Seltu sutra od 21.00 u meču 8. kola Lige Evrope. Kapiten crveno-belih, Mirko Ivanić, naglasio je na konferenciji za medije da je spreman, te da je povreda lista prošlost. - Dobro se osećam, treniram sa ekipom desetak dana, sve je u redu, biću 100 odsto spreman. Što se tiče utakmice, igramo protiv fantastične ekipe. Igraju odlično u Primeri, čeka nas težak meč. Ovaj duel se razlikuje u odnosu na prethodne, jer je čekamo rasterećenije. Dosad
Otvori na dnevnik.rs

Povezane vesti »

Ivanić: Ljudi su bili razočarani… Sad hoću pun stadion

Ivanić: Ljudi su bili razočarani… Sad hoću pun stadion

Sport klub pre 9 minuta
„Radi sve bolje“: Stanković govorio o povratku Radonjića u tim!

„Radi sve bolje“: Stanković govorio o povratku Radonjića u tim!

Hot sport pre 49 minuta
Stanković: Volim pritisak, za mene je utakmica protiv Selte kao finale

Stanković: Volim pritisak, za mene je utakmica protiv Selte kao finale

Radio sto plus pre 44 minuta
Stanković: Radonjić radi sve bolje, prijatno me boli glava

Stanković: Radonjić radi sve bolje, prijatno me boli glava

Sport klub pre 1 sat
Selta stigla u Beograd, a napadač poručuje: "Ako osvojimo Ligu Evrope - brijem se"

Selta stigla u Beograd, a napadač poručuje: "Ako osvojimo Ligu Evrope - brijem se"

Sportske.net pre 48 minuta
Stanković: Za mene je meč protiv Selte kao finale, moramo da budemo fokusirani

Stanković: Za mene je meč protiv Selte kao finale, moramo da budemo fokusirani

RTS pre 34 minuta
Ivanić: "Nije mi se dalo da odem u Seltu"

Ivanić: "Nije mi se dalo da odem u Seltu"

B92 pre 39 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Crvena ZvezdaMarakanaLiga Evrope

Sport, najnovije vesti »

Kad i gde možete da gledate meč Evrolige Armani – Partizan?

Kad i gde možete da gledate meč Evrolige Armani – Partizan?

Danas pre 8 minuta
Simić, Roganović, Šumanski i Agapov - Iz Moskve otkrili kako stoje stvari u pregovorima sa Partizanom!

Simić, Roganović, Šumanski i Agapov - Iz Moskve otkrili kako stoje stvari u pregovorima sa Partizanom!

Sportske.net pre 4 minuta
„On je primer koji svi treba da prate“: Penjaroja nahvalio svog igrača, pa otkrio kakva je situacija sa Karlikom!

„On je primer koji svi treba da prate“: Penjaroja nahvalio svog igrača, pa otkrio kakva je situacija sa Karlikom!

Hot sport pre 4 minuta
"Tako sam odrastao i tako sam vaspitavan" Novak Đoković govorio o nesvakidašnjem potezu koji je zaprepastio sve u Melburnu…

"Tako sam odrastao i tako sam vaspitavan" Novak Đoković govorio o nesvakidašnjem potezu koji je zaprepastio sve u Melburnu: "Osetio sam..."

Kurir pre 4 minuta
Srpkinja napada finale Australijan opena! Aleksandra Krunić juri ostvarenje sna - evo šta nas još čeka 13. dana Grend slema u…

Srpkinja napada finale Australijan opena! Aleksandra Krunić juri ostvarenje sna - evo šta nas još čeka 13. dana Grend slema u Melburnu!

Kurir pre 4 minuta