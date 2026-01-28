Ivanić obradovao navijače Zvezde! Evo šta je kapiten poručio pred utakmicu sa španskom Seltom

Kvaliteti Mirka Ivanića mnogo znače ekipi sa Marakane.

Crvena zvezda dočekuje Seltu sutra od 21.00 u meču 8. kola Lige Evrope. Kapiten crveno-belih, Mirko Ivanić, naglasio je na konferenciji za medije da je spreman, te da je povreda lista prošlost. - Dobro se osećam, treniram sa ekipom desetak dana, sve je u redu, biću 100 odsto spreman. Što se tiče utakmice, igramo protiv fantastične ekipe. Igraju odlično u Primeri, čeka nas težak meč. Ovaj duel se razlikuje u odnosu na prethodne, jer je čekamo rasterećenije. Dosad