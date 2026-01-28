Kiša neće dugo Oglasio se RHMZ, previđaju prestanak padavina već tokom noći osim u ovom delu Srbije

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) saopštio je da se u toku večeri očekuje prolazno naoblačenje, mestimično sa kišom, koje je već zahvatilo južne i zapadne predele Srbije, a tokom večeri i noći proširiće se i na ostale krajeve.

U drugom delu noći prestanak padavina i razvedravanje, osim na severu Vojvodine. Duvaće jak i umeren vetar , na jugu Banata i sa udarima olujne jačine, južni i jugoistočni. U četvrtak ujutru još samo na severu Vojvodine oblačno sa slabom kišom. Tokom dana malo i umereno oblačno sa dužim sunčanim periodima, a samo će na krajnjem jugu zemlje posle podne i uveče, a tokom noći i na jugozapadu biti oblačno sa slabom kišom. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, a