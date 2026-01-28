Uživo: Rat u Ukrajini, Starmer razgovarao sa Zelenskim o trajnom miru u Ukrajini

Rat u Ukrajini traje 1.435 dana a civilne žrtve rastu iz dana u dan.

Broj poginulih u ruskom napadu tokom prošle noći na Odesu povećao se na tri, a 35 je osoba povređeno, saopštio je šef odeska vojne uprave Sergij Lisak, koji je takođe naveo da je u toku akcija potrage i spasavanja nestalih i ranjenih ljudi. Ruski dronovi napali su i voz u Harkovskoj oblasti, a u napadu su poginule najmanje četiri osobe, izjavio je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. On je u objavi na Telegramu rekao da su u napadu povređene dve osobe, a da