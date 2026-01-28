OTKRIVAMO Dijamant se vraća kući: Zašto je MK Grupa ponovo u poslu sa uljem i koliko je to platila

U junu 2020. MK grupa je na sasvim kratko ušla u uljarski biznis. Već pola godine kasnije iz njega je – izašla. Pet godina i koji mesec kasnije vraća se na velika vrata. MK grupa juče je saopštila da preuzima Dijamant, najvećeg igrača među prerađivačima uljarica. Kako Forbes Srbija nezvanično saznaje, zrenjaninska fabrika iz hrvatskih u domaće ruke prelazi za iznos između 100 i 150 miliona evra. Ovo je način da se dalje razvija i širi MK Agri-Food divizija. S druge