Kiša i jak južni vetar u sredu, temperatura do 14 stepeni

Ujutro će u većem delu zemlje biti slabog mraza, dok će u Timočkoj krajini, kao i na jugu i jugozapadu Srbije, biti magle ili niske oblačnosti, koja se ponegde može zadržati i tokom prepodneva.

U ostalim krajevima jutro će biti malo do umereno oblačno. Tokom dana očekuje se postepeno povećanje oblačnosti sa zapada, uz prolaznu kišu. Duvaće umeren do jak južni i jugoistočni vetar, dok će na jugu Banata povremeno imati i udare olujne jačine. Najniža jutarnja temperatura kretaće se od -4 do 4 stepena, dok će maksimalna dnevna biti od 5 stepeni na istoku i jugoistoku Srbije do 14 stepeni na zapadu zemlje. U Beogradu će jutro i prepodne biti malo do umereno