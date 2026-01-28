Novak Đoković nakon prolaska u polufinale: „Iznenadio sam se!“

Hot sport pre 37 minuta
Novak Đoković nakon prolaska u polufinale: „Iznenadio sam se!“

Prvi utisci! Novak Đoković se na nesvakidašnji način plasirao u polufinale Australijan opena 2026, pošto je Lorenco Museti predao četvrtfinalni meč u Melburnu zbog povrede, i to u trenutku kada je bio nadomak senzacije.

Nakon prolaska u narednu fazu, Novak Đoković je rekao: „Iznenadio sam se. Imao je neki problem i to sam video, ali nisam znao šta je. Kada sam pogodio forhend i on samo prošetao, nije ni došao do lopte. Medicinski tajm-aut je morao da pozove jer nije mogao da se kreć. Neverovatan maler. Trebalo je da dobije ovaj meč i mislim da bi ga dobio da je bio zdrav. Šta da kažem? Imao sam sreće i nadam se da ću moći da igram bolje“ – rekao je Novak i potom dodao: „Gledam iz
Otvori na hotsport.rs

Povezane vesti »

Kamere, „treći čovek“, Janik: Šta je sve Novak rekao novinarima

Kamere, „treći čovek“, Janik: Šta je sve Novak rekao novinarima

Sport klub pre 2 minuta
Siner - Šelton, bitka za polufinale: Italijan gazi - ima brejk prednosti i u drugom setu!

Siner - Šelton, bitka za polufinale: Italijan gazi - ima brejk prednosti i u drugom setu!

Kurir pre 2 minuta
UŽIVO: Šelton vratio brejk Sineru u drugom setu

UŽIVO: Šelton vratio brejk Sineru u drugom setu

Sport klub pre 2 minuta
Muzeti posle predaje Đokoviću: Ne mogu da opišem kako se osećam, prilično sam siguran da sam pokidao mišić

Muzeti posle predaje Đokoviću: Ne mogu da opišem kako se osećam, prilično sam siguran da sam pokidao mišić

Danas pre 27 minuta
"U tom momentu sam shvatio da nešto nije u redu": Muzeti otkrio zašto je morao da preda meč Đokoviću

"U tom momentu sam shvatio da nešto nije u redu": Muzeti otkrio zašto je morao da preda meč Đokoviću

Mondo pre 1 sat
Novak je nesvesno naterao Muzetija na predaju: Kako su žulj i 3 minuta sve promenili u Australiji

Novak je nesvesno naterao Muzetija na predaju: Kako su žulj i 3 minuta sve promenili u Australiji

Mondo pre 17 minuta
"Osećam izostanak poštovanja" Novak žestoko reagovao posle jednog pitanja! Đoković se osetio uvređenim, pa spremio brutalan…

"Osećam izostanak poštovanja" Novak žestoko reagovao posle jednog pitanja! Đoković se osetio uvređenim, pa spremio brutalan odgovor: "To si zaboravio..."

Kurir pre 17 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Novak ĐokovićAustralian OpenMelburn

Sport, najnovije vesti »

Kamere, „treći čovek“, Janik: Šta je sve Novak rekao novinarima

Kamere, „treći čovek“, Janik: Šta je sve Novak rekao novinarima

Sport klub pre 2 minuta
Đoković uzvratio novinaru: Znači ja sam uvek taj koji juri?

Đoković uzvratio novinaru: Znači ja sam uvek taj koji juri?

Sport klub pre 2 minuta
Majk Džejms kaže da je GOAT Evrolige

Majk Džejms kaže da je GOAT Evrolige

Sport klub pre 2 minuta
Mario Jurčević možda završio sezonu, posao sa Rusima otpada

Mario Jurčević možda završio sezonu, posao sa Rusima otpada

Sport klub pre 2 minuta
"To je nepoštovanje, kako baš taj deo zaboraviš?": Novak se svađao sa novinarom, nije mogao da veruje šta čuje

"To je nepoštovanje, kako baš taj deo zaboraviš?": Novak se svađao sa novinarom, nije mogao da veruje šta čuje

Mondo pre 2 minuta