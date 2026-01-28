Novak Đoković nakon prolaska u polufinale: „Iznenadio sam se!“

Prvi utisci! Novak Đoković se na nesvakidašnji način plasirao u polufinale Australijan opena 2026, pošto je Lorenco Museti predao četvrtfinalni meč u Melburnu zbog povrede, i to u trenutku kada je bio nadomak senzacije.

Nakon prolaska u narednu fazu, Novak Đoković je rekao: „Iznenadio sam se. Imao je neki problem i to sam video, ali nisam znao šta je. Kada sam pogodio forhend i on samo prošetao, nije ni došao do lopte. Medicinski tajm-aut je morao da pozove jer nije mogao da se kreć. Neverovatan maler. Trebalo je da dobije ovaj meč i mislim da bi ga dobio da je bio zdrav. Šta da kažem? Imao sam sreće i nadam se da ću moći da igram bolje“ – rekao je Novak i potom dodao: „Gledam iz