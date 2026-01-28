Zvezdino važno saopštenje pred Dubai: Deo hale je zatvoren!

Vraćaju se u Beogradsku arenu! Košarkaši Crvene zvezde u petak od 20.00 dočekuju Dubai u okviru 25. kola Evrolige, a meč će se igrati u Beogradskoj Areni, uz ogromno interesovanje navijača.

Iako je postojala realna bojazan da će crveno-beli zbog završetka EP u vaterpolu i demontaže bazena morati da se sele u halu “Aleksandar Nikolić”, Arena je posle velikih napora nadležnih službi ipak osposobljena na vreme. Prodaja dnevnih karata kreće u sredu 28.01.2026. u 14:30, online preko sajta kluba, a cene startuju od 2.000 dinara. Međutim, Zvezdu u petak ne čeka “puna Arena” – zbog kazne Evrolige kapacitet će biti smanjen na 80%, a zatvoreni će biti delovi