Đedović: Srbija će od MOL-a kupiti još 5 odsto u NIS-u, udeo ADNOC-a neće biti beznačajan

Insajder pre 2 sata
Đedović: Srbija će od MOL-a kupiti još 5 odsto u NIS-u, udeo ADNOC-a neće biti beznačajan

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je danas da je predviđeno da MOL preuzme od Gaspromnjefta 56 odsto vlasništva u NIS-u, a onda Srbija da dobije od MOL-a još pet odsto udela, kao i da u MOL i ADNOC u zajedničkoj kompaniji imaju nešto preko 51 odsto u Naftnoj industriji Srbije.

Đedović Handanović je rekla za TV K1 da će u novoj kompaniji MOL-a i ADNOC-a svakako MOL biti većinski vlasnik i da se mi sada dogovaramo, pre svega, sa MOL-om. "Gaspronjeft prodaje MOL-u, kao glavnom kupcu, a iza toga bi trebalo da postoji zajednička kompanija između MOL-a i ADNOC-a. Oni će urediti svoje odnose, odnosno procente. Ti pregovori nisu još uvek završeni, tako da ja nemam precizan podatak da ga kažem, ali udeo ADNOC-a nije beznačajan", rekla je Đedović
