I Milano oslabljen protiv partizana: Italijanski klub u sličnom problemu kao i crno-beli!

Naime van stroja za ovaj meč su Stefano Tonut, Nejt Sestina, Usman Diop i Niko Manion.

Kako je saopštila Olimpija, četvorica navedenih igrača neće biti u konkurenciji za sastav, dok će status Armonija Bruksa koji ima povredu zgloba biti određen neposredno pred početak utakmice. Slične probleme kao Olimpija ima i Partizan, kako je pred polazak za Milano potvrdio trener Đoan Penjaroja. Španski stručnjak ne može da računa na Vanju Marinkovića, Karlika Džonsa, Dvejna Vašingtona, Alekseja Pokuševskog i Šejka Miltona.