"Linkoln" je upravo postao duh, to znači da se Iranu crno piše! Niko ne zna gde je sada nosač aviona, rekordna cena zlata ukazuje da uskoro kreće Trampov napad.

Kurir pre 1 sat  |  Il Corriere della Sera/Preveo
"Linkoln" je upravo postao duh, to znači da se Iranu crno piše! Niko ne zna gde je sada nosač aviona, rekordna cena zlata…

Američki nosač aviona "USS Abraham Linkoln", koji je s udarnom grupom bojnih brodova i podmornicom koji ga prate prebačen iz Pacifika u Indijski okean u zonu odgovornosti Centralne komande (CENTCOM) vojske SAD zadužene za Bliski istok, prešao je na modalitet "Duh" (Ghost Mode) što znači da se sprema za napad na Iran.

Korijere dela sera navodi da modalitet "Duh" u terminologiji vojne tehnike označava gašenje svih elektronskih uređaja koji bi mogli da otkriju lokaciju i čini "nevidljivom" armadu na čelu sa nosačem aviona, za koju je američki predsednik Donald Tramp ranije najavio da plovi prema Iranu. Italijanski list objašnjava da se modalitet "Duh" obično aktivira kada se priprema napad, koji bi mogao da usledi nakon višestrukih pretnji Trampa upućenih vrhovnom iranskom vođi
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Armada prešla u "ghost mode" i nastala je mrtva tišina FOTO/VIDEO

Armada prešla u "ghost mode" i nastala je mrtva tišina FOTO/VIDEO

B92 pre 30 minuta
Tramp izdao udarno naređenje: Dodatna armada američkih vojnih brodova plovi ka Iranu

Tramp izdao udarno naređenje: Dodatna armada američkih vojnih brodova plovi ka Iranu

Večernje novosti pre 5 minuta
Tramp: Dodatna armada američkih vojnih brodova plovi ka Iranu

Tramp: Dodatna armada američkih vojnih brodova plovi ka Iranu

Sputnik pre 40 minuta
Tramp: Dodatna armada američkih vojnih brodova plovi ka Iranu

Tramp: Dodatna armada američkih vojnih brodova plovi ka Iranu

Euronews pre 1 sat
Donald Tramp: Kuba je veoma blizu propasti

Donald Tramp: Kuba je veoma blizu propasti

Politika pre 40 minuta
Tramp kaže da se „još jedna prelepa armada“ kreće ka Iranu

Tramp kaže da se „još jedna prelepa armada“ kreće ka Iranu

N1 Info pre 1 sat
"Jedna prelepa armada upravo ide ka njima" Tramp objavio vesti od kojih mnogi strahuju: Sprema se udar?!

"Jedna prelepa armada upravo ide ka njima" Tramp objavio vesti od kojih mnogi strahuju: Sprema se udar?!

Blic pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

IranBliski IstokInđijaDonald Trampamerikasadnosac aviona

Svet, najnovije vesti »

Teheran drhti, Pentagon u pripravnosti: Da li je iranski režim u najvećoj krizi od 1979. godine?

Teheran drhti, Pentagon u pripravnosti: Da li je iranski režim u najvećoj krizi od 1979. godine?

Euronews pre 25 minuta
El Salvador potvrđen kao 27. član Odbora za mir Donalda Trampa za Gazu

El Salvador potvrđen kao 27. član Odbora za mir Donalda Trampa za Gazu

RTV pre 30 minuta
Zaharova: Zelenski želi da poremeti mirovne pregovore terorističkim napadima na civile

Zaharova: Zelenski želi da poremeti mirovne pregovore terorističkim napadima na civile

RTV pre 30 minuta
Orban: Ukrajinsko rukovodstvo prešlo granicu, Mađarska meta danima

Orban: Ukrajinsko rukovodstvo prešlo granicu, Mađarska meta danima

RTV pre 20 minuta
Rekordni toplotni talas zahvatio Australiju, izazvao šumske požare

Rekordni toplotni talas zahvatio Australiju, izazvao šumske požare

RTV pre 15 minuta