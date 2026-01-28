"Linkoln" je upravo postao duh, to znači da se Iranu crno piše! Niko ne zna gde je sada nosač aviona, rekordna cena zlata ukazuje da uskoro kreće Trampov napad.

Američki nosač aviona "USS Abraham Linkoln", koji je s udarnom grupom bojnih brodova i podmornicom koji ga prate prebačen iz Pacifika u Indijski okean u zonu odgovornosti Centralne komande (CENTCOM) vojske SAD zadužene za Bliski istok, prešao je na modalitet "Duh" (Ghost Mode) što znači da se sprema za napad na Iran.

Korijere dela sera navodi da modalitet "Duh" u terminologiji vojne tehnike označava gašenje svih elektronskih uređaja koji bi mogli da otkriju lokaciju i čini "nevidljivom" armadu na čelu sa nosačem aviona, za koju je američki predsednik Donald Tramp ranije najavio da plovi prema Iranu. Italijanski list objašnjava da se modalitet "Duh" obično aktivira kada se priprema napad, koji bi mogao da usledi nakon višestrukih pretnji Trampa upućenih vrhovnom iranskom vođi