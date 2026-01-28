Milionska šteta zbog štrajka kamiondžija: Posledice trpe svi, pa i sami prevoznici koji tvrde da nisu imali izbora

Kurir pre 2 sata
Milionska šteta zbog štrajka kamiondžija: Posledice trpe svi, pa i sami prevoznici koji tvrde da nisu imali izbora

Štrajk vozača kamiona koji su blokirali teretne terminale na svim granicama Zapadnog Balkana ka zemljama EU izazvao je kolaps teretnog prevoza.

Šteta će se, prema procenama, brojati milionima, a na gubitku će biti svi. Marko Čadež, predsednik Privredne komore Srbije (PKS) ukazao je da direktna šteta od blokada prelaza i izvoza iz čitavog Zapadnog Balkana iznosi oko 100 miliona evra dnevno. - To je samo šteta kada je u pitanju izvoz robe. Na to treba dodati da svaka proizvodna kompanija ima penale i kazne zbog neisporučene robe između 10.000 i 50.000 evra dnevno. Ima oko 10.000 kompanija koje izvoze samo iz
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Radovanović: Što blokade prevoznika budu trajale duže, posledice će biti veće

Radovanović: Što blokade prevoznika budu trajale duže, posledice će biti veće

NIN pre 16 minuta
Treći dan blokada granica: Prevoznici iz regiona protiv pravila EU

Treći dan blokada granica: Prevoznici iz regiona protiv pravila EU

Vreme pre 25 minuta
Treći dan blokade graničnih prelaza za teretnjake zbog novih pravila EU

Treći dan blokade graničnih prelaza za teretnjake zbog novih pravila EU

Sputnik pre 20 minuta
Prevoznici treći dan blokiraju teretne granične prelaze

Prevoznici treći dan blokiraju teretne granične prelaze

Danas pre 6 minuta
Prevoznici treći dan blokiraju granične prelaze, blokirani i administrativni prelazi Jarinje, Brnjak i Merdare

Prevoznici treći dan blokiraju granične prelaze, blokirani i administrativni prelazi Jarinje, Brnjak i Merdare

Insajder pre 45 minuta
Prevoznici treći dan blokiraju granične terminale zbog novog EES sistema

Prevoznici treći dan blokiraju granične terminale zbog novog EES sistema

N1 Info pre 35 minuta
Kamiondžije treći dan blokiraju teretne granične prelaze

Kamiondžije treći dan blokiraju teretne granične prelaze

Radio 021 pre 36 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

BalkanEUIzboriMarko ČadežštrajkPrivredna komora Srbijegranicni prelazi

Ekonomija, najnovije vesti »

Kamiondžije blokiraju granice na Balkanu: Kolika je šteta i ima li rešenja

Kamiondžije blokiraju granice na Balkanu: Kolika je šteta i ima li rešenja

BBC News pre 6 minuta
MK Grupa preuzima Dijamant: Zašto je kompanija ponovo u poslu sa uljem i koliko je to platila

MK Grupa preuzima Dijamant: Zašto je kompanija ponovo u poslu sa uljem i koliko je to platila

Nova ekonomija pre 15 minuta
Porodica iz Sremske Kamenice razvila ozbiljan biznis od praistorijske pšenice

Porodica iz Sremske Kamenice razvila ozbiljan biznis od praistorijske pšenice

Kamatica pre 0 minuta
Pazite šta kupujete u prodavnici - mislite da je zdravo, a zapravo je najopasniji proizvod

Pazite šta kupujete u prodavnici - mislite da je zdravo, a zapravo je najopasniji proizvod

Kamatica pre 30 minuta
"Voda nije roba, već javno dobro": Velike investicije u vodosnabdevanje opravdanje za nova poskupljenja?

"Voda nije roba, već javno dobro": Velike investicije u vodosnabdevanje opravdanje za nova poskupljenja?

N1 Info pre 0 minuta