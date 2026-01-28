Milionska šteta zbog štrajka kamiondžija: Posledice trpe svi, pa i sami prevoznici koji tvrde da nisu imali izbora

Štrajk vozača kamiona koji su blokirali teretne terminale na svim granicama Zapadnog Balkana ka zemljama EU izazvao je kolaps teretnog prevoza.

Šteta će se, prema procenama, brojati milionima, a na gubitku će biti svi. Marko Čadež, predsednik Privredne komore Srbije (PKS) ukazao je da direktna šteta od blokada prelaza i izvoza iz čitavog Zapadnog Balkana iznosi oko 100 miliona evra dnevno. - To je samo šteta kada je u pitanju izvoz robe. Na to treba dodati da svaka proizvodna kompanija ima penale i kazne zbog neisporučene robe između 10.000 i 50.000 evra dnevno. Ima oko 10.000 kompanija koje izvoze samo iz