"Mislio sam šta sam rekao u Davosu" Karni prevrnuo očima i odbrusio američkom ministru finansija: "Tramp je mene zvao"...

Kanadski premijer Mark Karni izjavio je da je rekao američkom predsedniku Donaldu Trampu da je stvarno mislio ono što je rekao u svom govoru u Davosu i da Kanada planira da diversifikuje svoju trgovinu u odnosu na SAD sa desetak novih trgovinskih sporazuma.

Karni je prevrnuo očima i odbacio tvrdnju američkog ministra finansija Skota Besenta datu u razgovoru za "Foks njuz" da je on u telefonskom razgovoru sa Trampom u ponedeljak snažno povukao svoje komentare izrečene na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu. "Da budem apsolutno jasan, i to sam rekao predsedniku, mislio sam šta sam rekao u Davosu", izjavio je Karni novinarima kada je stigao na sastanak vlade u glavnom gradu Kanade Otavi. "Kanada je bila prva zemlja koja