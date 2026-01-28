Tragedija kod Muskata: Francuski turisti se udavili u Omanu

Kurir pre 1 sat  |  Beta)
Troje francuskih turista udavilo se u Omanu nakon što se brod u kojem su se nalazili prevrnuo u vodama kod glavnog grada Muskata, saopštila je danas policija.

Policija je saopštila da je brod prevozio 25 turista iz Francuske, kao i turističkog vodiča i kapetana broda, kada se prevrnuo u Omanskom zalivu. Njih troje je nastradalo, a dvoje je zadobilo lakše povrede. Policija je u kratkom saopštenju navela da je istraga još uvek u toku kako bi se utvrdile okolnosti incidenta. Oman, na istočnoj ivici Arapskog poluostrva, privlači turiste iz celog sveta zbog ronjenja i prirodnih lepota, iako je nacija i dalje u senci Dubaija,
