Ukida se neradna nedelja u Crnoj Gori: Evo na šta se sve odnosi i šta je dovelo do ove odluke

Ustavni sud Crne Gore proglasio je neustavnim član 35a Zakona o unutrašnjoj trgovini, koji je predviđao neradnu nedelju u prodavnicama.

Sud je ocenio da ta odredba krši slobodu preduzetništva zagarantovanu Ustavom, kao i princip jednakosti svih pred zakonom, jer je jednoj grupi preduzetnika/trgovaca omogućeno obavljanje delatnosti nedeljom i na državne i druge praznike, dok je drugoj to zabranjeno, saopštio je Ustavni sud. - Ustav jasno propisuje razloge zbog kojih se sloboda preduzetništva može ograničiti (radi zaštite ljudskog zdravlja, životne sredine, prirodnih resursa, kulturne baštine ili