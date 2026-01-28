Usvojeni Mrdićevi zakoni, EU upozorava: Srbija ide korak unazad

Vlast u Srbiji donela je novi set pravosudnih zakona, koje opozicija i pojedini pravni stručnjaci vide kao još jedan pokušaj da se pravosuđe stavi pod kontrolu vlade.

Vladini zvaničnici, međutim, tvrde da će grupa zakona doprineti „boljem i efikasnijem“ pravosudnom sistemu, zaduženom za kontrolu rada izvršne i zakonodavne vlasti, piše Danas. Da bismo objasnili suštinu usvojenih promena, treba da krenemo redom. Od Mrdićevih zakona. Iliti paketa od pet izmena i dopuna pravosudnih zakona, nazvanog po predlagaču Uglješi Mrdiću, poslaniku vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) u Skupštini Srbije. O njima je republička skupština