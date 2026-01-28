Usvojeni Mrdićevi zakoni, EU upozorava: Srbija ide korak unazad

Luftika pre 5 sati
Usvojeni Mrdićevi zakoni, EU upozorava: Srbija ide korak unazad

Vlast u Srbiji donela je novi set pravosudnih zakona, koje opozicija i pojedini pravni stručnjaci vide kao još jedan pokušaj da se pravosuđe stavi pod kontrolu vlade.

Vladini zvaničnici, međutim, tvrde da će grupa zakona doprineti „boljem i efikasnijem“ pravosudnom sistemu, zaduženom za kontrolu rada izvršne i zakonodavne vlasti, piše Danas. Da bismo objasnili suštinu usvojenih promena, treba da krenemo redom. Od Mrdićevih zakona. Iliti paketa od pet izmena i dopuna pravosudnih zakona, nazvanog po predlagaču Uglješi Mrdiću, poslaniku vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) u Skupštini Srbije. O njima je republička skupština
Otvori na luftika.rs

Povezane vesti »

Usvojene izmene pravosudnih zakona bez stručnog mišljenja: Da li će predsednik države odbiti da ih potpiše?

Usvojene izmene pravosudnih zakona bez stručnog mišljenja: Da li će predsednik države odbiti da ih potpiše?

Mašina pre 2 sata
Skupština Srbije usvojila set pravosudnih zakona koje je predložio poslanik SNS Uglješa Mrdić

Skupština Srbije usvojila set pravosudnih zakona koje je predložio poslanik SNS Uglješa Mrdić

Newsmax Balkans pre 4 sati
Obustava rada zbog "Mrdićevih zakona"?!

Obustava rada zbog "Mrdićevih zakona"?!

Pravda pre 3 sata
Austrijski ORF: Izmenjeni zakoni omogućavaju Vučiću jače mešanje u pravosuđe

Austrijski ORF: Izmenjeni zakoni omogućavaju Vučiću jače mešanje u pravosuđe

N1 Info pre 5 sati
Usvojeni Mrdićevi zakoni: Šta to znači za pravosuđe i da li će sve izmene moći da budu sprovedene

Usvojeni Mrdićevi zakoni: Šta to znači za pravosuđe i da li će sve izmene moći da budu sprovedene

Insajder pre 5 sati
Sindikat sudske vlasti pozvao sudije i tužioce na obustavu rada zbog usvajanja Smrdićevih zakona

Sindikat sudske vlasti pozvao sudije i tužioce na obustavu rada zbog usvajanja Smrdićevih zakona

Ozon press pre 4 sati
Petrov: Blokiran rad Visokog saveta tužilaštva

Petrov: Blokiran rad Visokog saveta tužilaštva

Politika pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Skupština SrbijeSrpska napredna strankaSNSEU

Politika, najnovije vesti »

„Đokić je prelomio“: Govor rektora na protestu u Beogradu mnoge iznenadio, ali kolika mu je politička snaga?

„Đokić je prelomio“: Govor rektora na protestu u Beogradu mnoge iznenadio, ali kolika mu je politička snaga?

Danas pre 3 minuta
Opozicija za Danas: O čemu bi mogli da razgovaraju sa Vučićem, koji ih je još jednom pozvao na dijalog?

Opozicija za Danas: O čemu bi mogli da razgovaraju sa Vučićem, koji ih je još jednom pozvao na dijalog?

Danas pre 43 minuta
Zbog izborne prevare određeno policijsko zadržavanje 15 predsednika biračkih mesta u Mališevu

Zbog izborne prevare određeno policijsko zadržavanje 15 predsednika biračkih mesta u Mališevu

Danas pre 1 sat
Kos o donošenju pravosudnih zakona: Ozbiljan korak unazad na evropskom putu Srbije

Kos o donošenju pravosudnih zakona: Ozbiljan korak unazad na evropskom putu Srbije

Danas pre 1 sat
Vučić se u petak uživo obraća putem Tiktoka

Vučić se u petak uživo obraća putem Tiktoka

Danas pre 2 sata