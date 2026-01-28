Aleksandra Krunić ide po pehar: Sa Anom šokirala prve favorite na Australijan openu

Aleksandra Krunić hoće titulu na Australijan openu i nije daleko od toga.

U tandemu sa Anom Danilinom prošla je u polufinale Australijan opena i to na kakav način. Njih dve su šokirale prve favorite, izbacile su Tejlor Tauzend (Amerika) i Katerinu Sinijakovu (Češka) - 6:2, 3:6, 6:0. Za prolaz u finale igraće protiv para Gabrijela Dabrovski (Kanada)/Luisa Stefani (Brazil), pošto su one izbacile treće nosioce Jelenu Ostapenko (Letonija)/Su Vei Hsieh (6:1, 7:6). Ušle su u ovaj meč kao autsajderke i pokazale zašto niko ne sme da ih potceni,