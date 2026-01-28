Aleksandra Krunić ide po pehar: Sa Anom šokirala prve favorite na Australijan openu

Mondo pre 1 sat  |  Nemanja Stanojčić
Aleksandra Krunić ide po pehar: Sa Anom šokirala prve favorite na Australijan openu

Aleksandra Krunić hoće titulu na Australijan openu i nije daleko od toga.

U tandemu sa Anom Danilinom prošla je u polufinale Australijan opena i to na kakav način. Njih dve su šokirale prve favorite, izbacile su Tejlor Tauzend (Amerika) i Katerinu Sinijakovu (Češka) - 6:2, 3:6, 6:0. Za prolaz u finale igraće protiv para Gabrijela Dabrovski (Kanada)/Luisa Stefani (Brazil), pošto su one izbacile treće nosioce Jelenu Ostapenko (Letonija)/Su Vei Hsieh (6:1, 7:6). Ušle su u ovaj meč kao autsajderke i pokazale zašto niko ne sme da ih potceni,
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Moskovljanke u polufinalu Australijan opena!

Moskovljanke u polufinalu Australijan opena!

Sputnik pre 33 minuta
Ribakina i Pegula u polufinalu Australijan opena

Ribakina i Pegula u polufinalu Australijan opena

Radio sto plus pre 1 sat
Bravo! Srpkinja napravila senzaciju u Melburnu! Krunić se plasirala u polufinale Australijan opena - sa Danilinom je izbacila…

Bravo! Srpkinja napravila senzaciju u Melburnu! Krunić se plasirala u polufinale Australijan opena - sa Danilinom je izbacila glavne favorite!

Kurir pre 1 sat
Senzacija u Melburnu! Srpkinja ide ka tituli na Australijan openu

Senzacija u Melburnu! Srpkinja ide ka tituli na Australijan openu

Večernje novosti pre 1 sat
„Us**n početak“, onda je Ribakina raznela Švjontek, sledi Pegula

„Us**n početak“, onda je Ribakina raznela Švjontek, sledi Pegula

Sport klub pre 2 sata
AO: Krunić i Danilina izbacile prve nosioce!

AO: Krunić i Danilina izbacile prve nosioce!

Sport klub pre 2 sata
Šok u Melburnu - Aleks je u polufinalu Australijan opena!

Šok u Melburnu - Aleks je u polufinalu Australijan opena!

B92 pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

BrazilKanadaČeškaLetonijaAustralian OpenAleksandra Krunić

Sport, najnovije vesti »

Muzeti ima dva seta prednosti, Đokoviću ukazan medicinski tretman

Muzeti ima dva seta prednosti, Đokoviću ukazan medicinski tretman

Danas pre 23 minuta
Lider Istoka slavio u Denveru, Mari "uprskao" važna slobodna bacanja

Lider Istoka slavio u Denveru, Mari "uprskao" važna slobodna bacanja

RTS pre 38 minuta
PSŽ i Njukasl u direktnoj borbi za osminu finala Lige šampiona - sve kalkulacije na jednom mestu (RTS 1, 21.00)

PSŽ i Njukasl u direktnoj borbi za osminu finala Lige šampiona - sve kalkulacije na jednom mestu (RTS 1, 21.00)

RTS pre 18 minuta
UŽIVO: Ima li nade za preokret? Đoković stigao do brejka!

UŽIVO: Ima li nade za preokret? Đoković stigao do brejka!

Sport klub pre 23 minuta
Detroit na gostovanju bolji od Denvera u NBA ligi

Detroit na gostovanju bolji od Denvera u NBA ligi

Radio sto plus pre 33 minuta