Đoković-Muzeti, uživo: Novak u najgorem terminu traži put do polufinala Australijan opena

Novak Đoković igra protiv Lorenca Muzetija u četvrtfinalu Australijan opena.

Biće to njihov 11. meč, a srpski teniser slavio je u devet od dosadašnjih 10 okršaja protiv italijanskog igrača. Organizatori prvog grend slema sezone su doneli i po malo čudnu odluku pošto su čoveka koji je 10 puta podizao pehar u Melburnu stavili u dnevni umesto u večernji termin gde su prednost dobili Janik Siner i Ben Šelton. Dešavanja sa meča pratite na MONDU. Meč Đokovića i Muzetija trebalo je da počne oko 4.30 po našem vremenu, ali je kasnio jer se odužio