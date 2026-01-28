Očekuju nas novi hladni talasi, evo gde je moguć sneg: Prognoza Čubrila za početak februara

Mondo pre 4 sati  |  Mihajlo Sfera
Očekuju nas novi hladni talasi, evo gde je moguć sneg: Prognoza Čubrila za početak februara

Danas i sutra u regionu će se zadržati relativno toplo vreme uz pretežno oblačno nebo i povremenu kišu.

U petak i tokom vikenda očekuje se umereno zahlađenje, uz slabe padavine, pri čemu je sneg moguć i u pojedinim nizijskim predelima. Oko 3. februara uslediće novo otopljenje, dok bi nakon 7. februara sinoptička situacija mogla krenuti ka izraženijem povratku zimskih uslova, ali je taj deo prognoze još uvek veoma neizvestan, navodi meteorolog-amater Marko Čubrilo. Dok se Severna Amerika suočava sa rekordno niskim temperaturama, zima je nad većim delom Evrope gotovo u
Vremenska prognoza 29. januar 2026.

RTS pre 53 minuta
Danas oblačno i vetrovito, temperatura do 14 stepeni

Glas Zapadne Srbije pre 3 sata
U četvrtak sunčano i toplo za ovo doba godine, najviša temperatura do 16 stepeni

Insajder pre 3 sata
Vremenska prognoza za četvrtak, 29. januar: Uglavnom suvo, do 16 stepeni

Serbian News Media pre 3 sata
Srbiju očekuje ledeni talas, snežna oluja je na putu! Ovo zahlađenje može iznenaditi sve, temperature padaju dramatično

Dnevnik pre 3 sata
U Čačku u četvrtak 15 stepeni, do kada će trajati “prolećne“ temperature usred zime

Morava info pre 4 sati
Opasno nevreme stiže u region! Prete obilne padavine i oluje sa grmljavinom: Evo gde već veje i sneg.

Telegraf pre 4 sati
Treći dan blokade graničnih prelaza za teretnjake; Radovanović: EK sutra objavljuje novu strategiju

RTS pre 13 minuta
Novi Sad odaje priznanje mladom šahisti Leonid zaslužio gradsku nagradu

Večernje novosti pre 8 minuta
Novo u Specijalnoj bolnici za psihijatrijske bolesti "Dr Slavoljub Bakalović" u Vršcu: kompletirali dijagnostiku

Večernje novosti pre 8 minuta
"VODOVOD": Počela regeneracija bunara BHD-8 na Ratnom ostrvu

Moj Novi Sad pre 1 sat
Počinje ciklus humanitarnih svirki, prvi koncert za Stojana Kolarova

Moj Novi Sad pre 38 minuta