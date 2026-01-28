Otkriveno gde Crvena zvezda čeka Dubai: Navijači su danima čekali ovu informaciju

Mondo pre 1 sat  |  Dušan Ninković
Otkriveno gde Crvena zvezda čeka Dubai: Navijači su danima čekali ovu informaciju

Košarkaši Crvene zvezde Meridianbet igraće utakmicu 25. kola Evrolige sa Dubaijem u Beogradskoj areni saopšteno je na zvaničnom sajtu kluba! Za ovaj meč postojala je dilema oko mesta odigravanja, jer je u pre samo nekoliko dana završeno Evropsko prvenstvo u vaterpolu, pa je postojala mogućnost da bazen ne bude na vreme razmontiran.

Zbog završetka EP u vaterpolu i demontaže bazena, postojala je bojazan da će ovaj meč biti igran u hali “Aleksandar Nikolić” koja je kapaciteta 8.000 mesta, ali je nakon velikih napora nadležnih službi Beogradske Arene, organizatora EP u vaterpolu, Ministarstva Sporta i omladine Republike Srbije, kao i grada Beograda dvorana osposobljena za ovu važnu utakmicu crveno-belih! "Predsednik KK Crvena zvezda Željko Drčelić u ime celog kluba se ovom prilikom zahvaljuje
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Zvezda dočekuje Dubai u smanjenom kapacitetu Beogradske arene, karte u prodaji po ceni od 2.000 dinara

Zvezda dočekuje Dubai u smanjenom kapacitetu Beogradske arene, karte u prodaji po ceni od 2.000 dinara

Newsmax Balkans pre 5 minuta
Važna vest za Delije: Košarkaši Crvene zvezde dočekuju Dubai u Beogradskoj areni

Važna vest za Delije: Košarkaši Crvene zvezde dočekuju Dubai u Beogradskoj areni

Večernje novosti pre 5 minuta
Čekanju je došao kraj - Zvezda u petak u "Areni"

Čekanju je došao kraj - Zvezda u petak u "Areni"

Sportske.net pre 50 minuta
Zvezda u Areni dočekuje Dubai - bazen demontiran na vreme

Zvezda u Areni dočekuje Dubai - bazen demontiran na vreme

RTV pre 40 minuta
Zvezdino važno saopštenje pred Dubai: Deo hale je zatvoren!

Zvezdino važno saopštenje pred Dubai: Deo hale je zatvoren!

Hot sport pre 15 minuta
Crvena zvezda sprema spektakl protiv Dubaija. Ogromno interesovanje za evroligaški okršaj u Beogradskoj areni.

Crvena zvezda sprema spektakl protiv Dubaija. Ogromno interesovanje za evroligaški okršaj u Beogradskoj areni.

Dnevnik pre 40 minuta
Zvezda se oglasila pred utakmicu sa Dubaijem

Zvezda se oglasila pred utakmicu sa Dubaijem

Danas pre 30 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaVaterpoloCrvena ZvezdaEvropsko prvenstvoBeogradska ArenaEvropsko prvenstvo u vaterpoluDubaiEvroligaŽeljko Drčelić

Sport, najnovije vesti »

Zvezda dočekuje Dubai u smanjenom kapacitetu Beogradske arene, karte u prodaji po ceni od 2.000 dinara

Zvezda dočekuje Dubai u smanjenom kapacitetu Beogradske arene, karte u prodaji po ceni od 2.000 dinara

Newsmax Balkans pre 5 minuta
"Pratio sam meč Đokovića i Musetija! Velika nesreća..." Janik Siner se oglasio pred susret sa Novakom: "Veoma dobro se…

"Pratio sam meč Đokovića i Musetija! Velika nesreća..." Janik Siner se oglasio pred susret sa Novakom: "Veoma dobro se znamo..."

Kurir pre 0 minuta
Adama Traore ima novi klub! Snažni Španac pojačao Vest Hem

Adama Traore ima novi klub! Snažni Španac pojačao Vest Hem

Kurir pre 0 minuta
Brža nije moglo: Iz Laktaša u Sloveniju…

Brža nije moglo: Iz Laktaša u Sloveniju…

Sport klub pre 0 minuta
Deset puta osvojio AO, a prvi put ovako vezuje polufinala

Deset puta osvojio AO, a prvi put ovako vezuje polufinala

Sport klub pre 5 minuta