Otkriveno gde Crvena zvezda čeka Dubai: Navijači su danima čekali ovu informaciju

Košarkaši Crvene zvezde Meridianbet igraće utakmicu 25. kola Evrolige sa Dubaijem u Beogradskoj areni saopšteno je na zvaničnom sajtu kluba! Za ovaj meč postojala je dilema oko mesta odigravanja, jer je u pre samo nekoliko dana završeno Evropsko prvenstvo u vaterpolu, pa je postojala mogućnost da bazen ne bude na vreme razmontiran.

Zbog završetka EP u vaterpolu i demontaže bazena, postojala je bojazan da će ovaj meč biti igran u hali “Aleksandar Nikolić” koja je kapaciteta 8.000 mesta, ali je nakon velikih napora nadležnih službi Beogradske Arene, organizatora EP u vaterpolu, Ministarstva Sporta i omladine Republike Srbije, kao i grada Beograda dvorana osposobljena za ovu važnu utakmicu crveno-belih! "Predsednik KK Crvena zvezda Željko Drčelić u ime celog kluba se ovom prilikom zahvaljuje