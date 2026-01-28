Situacija postaje sve gora, upali su u konzulat: Trampovi naoružani agenti izazvali diplomatski haos, stigla nota

Mondo pre 38 minuta  |  Uroš Matejić
Situacija postaje sve gora, upali su u konzulat: Trampovi naoružani agenti izazvali diplomatski haos, stigla nota

Agenti ICE (Služba za carinu i imigraciju) pokušali su u utorak da uđu u ekvadorski konzulat u Mineapolisu, ali su ih zaposleni u konzulatu sprečili da uđu u prostorije, saopštilo je ekvadorsko Ministarstvo spoljnih poslova.

Pokušaj ulaska naveo je Ministarstvo spoljnih poslova da pošalje "protestnu notu" ambasadi SAD u Kitu, glavnom gradu Ekvadora, zahtevajući da se takvi incidenti "ne ponove", navodi se u saopštenju ministarstva. U saopštenju je incident okarakterisan kao "pokušaj upada agenata ICE u ekvadorski konzulat u Mineapolisu". Navedeno je da su akcije osoblja konzulata u sprečavanju ulaska agenata ICE osigurale zaštitu ekvadorskih državljana koji su se u to vreme nalazili u
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Ekvador protestovao zbog pokušaja ulaska agenta ICE u konzulat u Mineapolisu

Ekvador protestovao zbog pokušaja ulaska agenta ICE u konzulat u Mineapolisu

Insajder pre 23 minuta
Ekvador tvrdi da je agent ICE-a pokušao da uđe u konzulat u Mineapolisu

Ekvador tvrdi da je agent ICE-a pokušao da uđe u konzulat u Mineapolisu

N1 Info pre 28 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Osiguranje

Svet, najnovije vesti »

Politiko: Fico zabrinut zbog Trampovog ponašanja tokom susreta u Mar-a-Lagu

Politiko: Fico zabrinut zbog Trampovog ponašanja tokom susreta u Mar-a-Lagu

Insajder pre 33 minuta
Švedska razmišlja o promeni valute

Švedska razmišlja o promeni valute

N1 Info pre 38 minuta
Ekvador protestovao zbog pokušaja ulaska agenta ICE u konzulat u Mineapolisu

Ekvador protestovao zbog pokušaja ulaska agenta ICE u konzulat u Mineapolisu

Insajder pre 23 minuta
Netanjahu: Hamas i Palestinska uprava nisu zadovoljni sastavom Komiteta za Gazu

Netanjahu: Hamas i Palestinska uprava nisu zadovoljni sastavom Komiteta za Gazu

RTV pre 38 minuta
Zašto se formula za bebe povlači širom Evrope: Kontaminacija toksinom naterala proizvođače na hitnu akciju

Zašto se formula za bebe povlači širom Evrope: Kontaminacija toksinom naterala proizvođače na hitnu akciju

Euronews pre 58 minuta