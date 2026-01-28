Situacija postaje sve gora, upali su u konzulat: Trampovi naoružani agenti izazvali diplomatski haos, stigla nota

Agenti ICE (Služba za carinu i imigraciju) pokušali su u utorak da uđu u ekvadorski konzulat u Mineapolisu, ali su ih zaposleni u konzulatu sprečili da uđu u prostorije, saopštilo je ekvadorsko Ministarstvo spoljnih poslova.

Pokušaj ulaska naveo je Ministarstvo spoljnih poslova da pošalje "protestnu notu" ambasadi SAD u Kitu, glavnom gradu Ekvadora, zahtevajući da se takvi incidenti "ne ponove", navodi se u saopštenju ministarstva. U saopštenju je incident okarakterisan kao "pokušaj upada agenata ICE u ekvadorski konzulat u Mineapolisu". Navedeno je da su akcije osoblja konzulata u sprečavanju ulaska agenata ICE osigurale zaštitu ekvadorskih državljana koji su se u to vreme nalazili u