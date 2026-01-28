Stižu vetrovi i naoblačenje sa kišom: Srbiju narednih dana očekuju velike promene vremena

U Srbiji je osvanulo vedro sveže jutro, u mnogim predelima i sa maglom.

Temperatura u Požegi i na Kopaoniku bila je -4, u Beogradu 3, a trenutno je 4°C. U većini predela je oko 0°C. Nakon vedrog jutra i prpeodneva, sledi naoblačenje. U toku večeri i noći sa Jadrana jače naoblačenje sa kišom, na višim planinama sa snegom. Sneg će padati uglavnom iznad 1500 metara. Maksimalna temperatura biće od 8 do 14 stepeni, u Beogradu do 12. Jugoistočni vetar biće u pojaćanju i tokom večeri i noći u košavskom području biće jak, na jugu Banata i u