Stižu vetrovi i naoblačenje sa kišom: Srbiju narednih dana očekuju velike promene vremena

Mondo pre 3 sata  |  Mila Matović
Stižu vetrovi i naoblačenje sa kišom: Srbiju narednih dana očekuju velike promene vremena

U Srbiji je osvanulo vedro sveže jutro, u mnogim predelima i sa maglom.

Temperatura u Požegi i na Kopaoniku bila je -4, u Beogradu 3, a trenutno je 4°C. U većini predela je oko 0°C. Nakon vedrog jutra i prpeodneva, sledi naoblačenje. U toku večeri i noći sa Jadrana jače naoblačenje sa kišom, na višim planinama sa snegom. Sneg će padati uglavnom iznad 1500 metara. Maksimalna temperatura biće od 8 do 14 stepeni, u Beogradu do 12. Jugoistočni vetar biće u pojaćanju i tokom večeri i noći u košavskom području biće jak, na jugu Banata i u
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Dugoročna prognoza za Srbiju: Šta nas čeka u ostatku zimske sezone?

Dugoročna prognoza za Srbiju: Šta nas čeka u ostatku zimske sezone?

Euronews pre 1 sat
RHMZ se upravo oglasio novim upozorenjem! Evo šta nam tačno stiže za sat vremena, jedna pojava u ova dva dela Srbije nosiće…

RHMZ se upravo oglasio novim upozorenjem! Evo šta nam tačno stiže za sat vremena, jedna pojava u ova dva dela Srbije nosiće sve pred sobom

Blic pre 2 sata
Novo upozorenje RHMZ: Večeras udari olujnog vetra

Novo upozorenje RHMZ: Večeras udari olujnog vetra

Dnevnik pre 1 sat
Vremenska prognoza: Očekuju nas kiša, vetar i hladno jutro

Vremenska prognoza: Očekuju nas kiša, vetar i hladno jutro

OK radio pre 3 sata
U Srbiji danas vetrovito vreme uz košavu

U Srbiji danas vetrovito vreme uz košavu

Glas Zaječara pre 2 sata
Temperatura do četrnaest stepeni

Temperatura do četrnaest stepeni

Vesti online pre 3 sata
Slaba kiša, vetar i najviše 14 stepeni danas: Kakvo nas vreme čeka narednih dana?

Slaba kiša, vetar i najviše 14 stepeni danas: Kakvo nas vreme čeka narednih dana?

Danas pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

BanatKopaonikSneg

Vojvodina, najnovije vesti »

Ministar Lončar u Šidu: Već sutra biće sredstva za ultrazvučni aparat, za 20 -ak dana sanitetsko vozilo...

Ministar Lončar u Šidu: Već sutra biće sredstva za ultrazvučni aparat, za 20 -ak dana sanitetsko vozilo...

RTV pre 9 minuta
Besplatna kontrola zdravlja sutra u Bajmoku

Besplatna kontrola zdravlja sutra u Bajmoku

Subotica.com pre 28 minuta
U Inđiji prikupljeno 400.000 dinara na humanitarnoj utakmici Železničara (VIDEO)

U Inđiji prikupljeno 400.000 dinara na humanitarnoj utakmici Železničara (VIDEO)

In medija pre 33 minuta
AMSS: Magla na putevima, na granici i dalje blokada teretnih prelaza

AMSS: Magla na putevima, na granici i dalje blokada teretnih prelaza

Serbian News Media pre 4 minuta
„Opstanak“ zatvara januarski program Kreativnog centra Artelje

„Opstanak“ zatvara januarski program Kreativnog centra Artelje

In medija pre 3 minuta