Otvorena vrata katastra za direktan razgovor sa građanima

Morava info pre 17 minuta  |  Beta
Republički geodetski zavod saopštio je danas da, i pored niza postojećih digitalnih kanala komunikacije, od danas omogućava građanima i direktan razgovor sa rukovodiocima službi za katastar nepokretnosti kroz program “Otvorena vrata katastra“.

Građani će svakog radnog dana, od 13 do 14.30 sati, imati mogućnost da razgovaraju sa rukovodiocima nadležnih službi za katastar nepokretnosti, uz prethodno zakazan termin, prenosi Beta. Taj program predstavlja dodatni mehanizam direktne komunikacije, uveden kao odgovor na konkretne potrebe građana da složena imovinsko-pravna pitanja razjasne u neposrednom razgovoru sa odgovornim licima, navodi se u saopštnju.
