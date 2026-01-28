Jovanović: Vazduh u Srbiji je čist samo tamo gde se ne meri

N1 Info pre 31 minuta
Jovanović: Vazduh u Srbiji je čist samo tamo gde se ne meri

"Vazduh u Srbiji je čist – osim u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i još 19 gradova gde živi većina stanovništva.

To je, ukratko, poruka nove Uredbe o kvalitetu vazduha koju je usvojila Vlada Srbije. Istovremeno, vladine agencije su smanjile broj kategorija zagađenja sa tri na dve, čime najzagađeniji gradovi poput Novog Pazara i Smedereva više ne izgledaju toliko loše – bar na papiru", kaže Milenko Jovanović iz Nacionalne ekološke asocijacije (NEA). Vlada Srbije je nedavno usvojila Uredbu o utvrđivanju liste kategorija kvaliteta vazduha po zonama i aglomeracijama na teritoriji
Radio 021 pre 1 sat
