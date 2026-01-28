Nastavak sednice Skupštine, poslanici glasaju o setu pravosudnih zakona

N1 Info pre 37 minuta  |  Tanjug
Nastavak sednice Skupštine, poslanici glasaju o setu pravosudnih zakona

Poslanici Skupštine Srbije počeli su nešto posle 10 časova glasanje o 25 tačaka dnevnog reda o kojima su raspravljali na vanrednoj sednici, među kojima je set pravosudnih zakona, kao i lista kandidata za članove i zamenike članova Komisije za reviziju, verifikaciju i kontrolu tačnosti i ažuriranja biračkog spiska.

Sednici prisustvuju 168 narodnih poslanika. Poslanici glasaju o predlozima zakona o izmenama Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava, o izmenama Zakona o Visokom savetu tužilaštva, o izmenama i dopunama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, predlogu izmena Zakona o javnom tužilaštvu i o izmenama Zakona o sudijama. Glasa se i o odlukama kojima se krunidbene insignije kralja Petra Prvog
