U ruskom napadu dronom na ukrajinski voz poginulo najmanje pet ljudi, Zelenski kaže: Čist terorizam

N1 Info pre 1 sat  |  BBC N1 Beograd
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski osudio je kao „terorizam“ ruski napad dronom na prepuni putnički voz, za koji lokalni zvaničnici navode da je usmrtio najmanje pet osoba i ranio još nekoliko.

Prema rečima zvaničnika, u vozu je bilo više od 200 ljudi kada je jedan od vagona pogođen dronom, dok su još dva drona eksplodirala u blizini, u severoistočnoj ukrajinskoj Harkovskoj oblasti, u utorak. Zelenski je rekao da se u vagonu u tom trenutku nalazilo 18 ljudi i da nije bilo nikakvog „vojnog opravdanja“ za gađanje civila, prenosi BBC. Rusija se nije oglasila povodom napada, ali je pojačala napade dronovima i raketama na ukrajinsku energetsku i transportnu
Ključne reči

BBCRusijaVladimir Zelenski

