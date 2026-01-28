Uvedena vanredna odbrana od poplava na području opštine Priboj

N1 Info pre 15 minuta  |  Tanjug
Uvedena vanredna odbrana od poplava na području opštine Priboj

Zbog pogoršanja hidrološke situacije i povećanog rizika od daljeg plavljenja, JVP "Srbijavode" je uvelo vanrednu odbranu od poplava na delu sektora C.7 - Lim (Priboj - Prijepolje - Sjenica), i to na vodotoku Poblačnica.

Vanredna odbrana od poplava je uvedena juče, u skladu sa Operativnim planom odbrane od poplava za 2026. godinu, saopštilo je JVP "Srbijavode". Usled obilnih padavina i naglog otapanja snega u prethodnom periodu, u jutarnjim časovima 26. januara došlo je do naglog porasta vodostaja i izlivanja bujičnih vodotokova na području opštine Priboj, pre svega reke i vodotoka Poblačnice, što je prouzrokovalo poplave u više naselja. Istovremeno je proglašena vanredna situacija
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Uvedena vanredna odbrana od poplava na području opštine Priboj

Uvedena vanredna odbrana od poplava na području opštine Priboj

RTV pre 25 minuta
Hidrološka situacija na području opštine Priboj

Hidrološka situacija na području opštine Priboj

Telegraf pre 45 minuta
Ohrabrujuće vesti iz pribojskih sela: Vodostaji u opadanju, sve raspoložive ekipe i mehanizacija na terenu, strah od klizišta…

Ohrabrujuće vesti iz pribojskih sela: Vodostaji u opadanju, sve raspoložive ekipe i mehanizacija na terenu, strah od klizišta

Kurir pre 1 sat
Bujični potoci napravili haos – neki putni pravci potpuno oštećeni i odneti. Ipak, ima nade za pribojska sela

Bujični potoci napravili haos – neki putni pravci potpuno oštećeni i odneti. Ipak, ima nade za pribojska sela

Dnevnik pre 1 sat
Posle haosa, borba sa posledicama: U ovom gradu pokrenuta opasna klizišta

Posle haosa, borba sa posledicama: U ovom gradu pokrenuta opasna klizišta

Telegraf pre 1 sat
Šef Štaba za vanredne situacije u Priboju tvrdi: Stanje sa bujičnim poplavama pod kontrolom, vodostaji u stagnaciji

Šef Štaba za vanredne situacije u Priboju tvrdi: Stanje sa bujičnim poplavama pod kontrolom, vodostaji u stagnaciji

Danas pre 3 sata
Pokrenuta klizišta, ugroženi mostovi ali jedna stvar ohrabruje: Vodostaji u pograničnim pribojskim selima u opadanju, sve…

Pokrenuta klizišta, ugroženi mostovi ali jedna stvar ohrabruje: Vodostaji u pograničnim pribojskim selima u opadanju, sve raspoložive ekipe i mehanizacija na terenu

RINA pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

SjenicaPrijepoljeSrbijavodeSnegvanredna situacijapoplavePriboj

Društvo, najnovije vesti »

„Sindikalna borba se mora politizovati i internacionalizovati“, smatra Bojana Tamindžija

„Sindikalna borba se mora politizovati i internacionalizovati“, smatra Bojana Tamindžija

Mašina pre 5 minuta
Počeo protest podrške profesorima Medicinskog fakulteta u Beogradu

Počeo protest podrške profesorima Medicinskog fakulteta u Beogradu

Beta pre 5 minuta
Poverenik Marinović: U 2025. najviše žalbi u oblasti video nadzora privatnog obezbeđenja

Poverenik Marinović: U 2025. najviše žalbi u oblasti video nadzora privatnog obezbeđenja

NIN pre 5 minuta
Famozno: Lustracija ilustracije

Famozno: Lustracija ilustracije

Kurir pre 0 minuta
Sindikat sudske vlasti pozvao sudije i tužioce da odmah obustave rad zbog usvajanja "Mrdićevih zakona"

Sindikat sudske vlasti pozvao sudije i tužioce da odmah obustave rad zbog usvajanja "Mrdićevih zakona"

Radio 021 pre 0 minuta