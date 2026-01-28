"Voda nije roba, već javno dobro": Velike investicije u vodosnabdevanje opravdanje za nova poskupljenja?

N1 Info pre 7 sati  |  Biznis.rs
"Voda nije roba, već javno dobro": Velike investicije u vodosnabdevanje opravdanje za nova poskupljenja?

Infrastruktura za vodosnabdevanje u Srbiji je zapuštena, sistem se suočava sa ozbiljnim problemima zbog nedovoljnog ulaganja, a gubitak vode u mreži je ogroman.

Za sanaciju samo najugroženijih područja potrebno je oko pet milijardi evra, piše Biznis.rs. To su procene koje je izneo ministar za javna ulaganja Darko Glišić na poslednjoj tematskoj sednici Vlade Srbije, navodeći da gubitak vode u sistemu iznosi osam litara na 10 litara proizvedene vode, navodi Biznis.rs. Ministar je kazao da je prošle godine investirano 1.4 milijarde dinara za snabdevanje pijaćom vodom u Srbiji, kao i da je za pitanje vodosnabdevanja u više
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Nemar koji nas košta više od pet milijardi evra: Srbija godišnje izgubi celo Zlatarsko jezero pijaće vode

Nemar koji nas košta više od pet milijardi evra: Srbija godišnje izgubi celo Zlatarsko jezero pijaće vode

Danas pre 1 sat
Glišić: Za zamenu stare vodovodne mreže u Srbiji potrebno pet milijardi evra

Glišić: Za zamenu stare vodovodne mreže u Srbiji potrebno pet milijardi evra

Politika pre 4 sati
Glišić: Neophodno uložiti pet milijardi evra u zamenu stare vodovodne mreže u celoj Srbiji

Glišić: Neophodno uložiti pet milijardi evra u zamenu stare vodovodne mreže u celoj Srbiji

RTV pre 5 sati
Za zamenu stare vodovodne mreže u Srbiji potrebno je 5 milijardi evra: Oglasilo se ministarstvo

Za zamenu stare vodovodne mreže u Srbiji potrebno je 5 milijardi evra: Oglasilo se ministarstvo

Telegraf pre 5 sati
Cena vode mora biti pristupačna jer nije roba nego javno dobro

Cena vode mora biti pristupačna jer nije roba nego javno dobro

Biznis.rs pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Vlada SrbijeDarko Glišić

Ekonomija, najnovije vesti »

Holandski sud naredio vladi da zaštiti svoje karipsko ostrvo Boner od klimatskih posledica

Holandski sud naredio vladi da zaštiti svoje karipsko ostrvo Boner od klimatskih posledica

N1 Info pre 9 minuta
Ko su ljudi koji zarađuju milione prodajući biber sprej i suzavac imigracionoj službi ICE

Ko su ljudi koji zarađuju milione prodajući biber sprej i suzavac imigracionoj službi ICE

Forbes pre 9 minuta
Sindikati Železnice Srbije najavljuju generalni štrajk i protest ispred Vlade Srbije

Sindikati Železnice Srbije najavljuju generalni štrajk i protest ispred Vlade Srbije

Pravda pre 9 minuta
Beograd dobija novu zgradu Filharmonije, evo gde će se nalaziti

Beograd dobija novu zgradu Filharmonije, evo gde će se nalaziti

Blic pre 5 minuta
Paunović: Odgovornije upravljanje lokalnih samouprava povećava poverenje građana u rad institucija

Paunović: Odgovornije upravljanje lokalnih samouprava povećava poverenje građana u rad institucija

Serbian News Media pre 9 minuta