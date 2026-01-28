Nastavak sednice Skupštine: Poslanici glasaju o pravosudnim zakonima

Nedeljnik pre 12 minuta
Nastavak sednice Skupštine: Poslanici glasaju o pravosudnim zakonima
Poslanici Skupštine Srbije počeli su nešto posle 10 časova glasanje o 25 tačaka dnevnog reda o kojima su raspravljali na vanrednoj sednici, među kojima je set pravosudnih zakona, kao i lista kandidata za članove i zamenike članova Komisije za reviziju, verifikaciju i kontrolu tačnosti i ažuriranja biračkog spiska, piše Tanjug, prenosi N1. Sednici prisustvuje 168 narodnih poslanika. Poslanici glasaju o predlozima zakona o izmenama Zakona o sedištima i područjima
Otvori na nedeljnik.co.rs

Povezane vesti »

Skupština Srbije usvojila "Mrdićeve zakone"

Skupština Srbije usvojila "Mrdićeve zakone"

Radio 021 pre 2 minuta
Petrov: Mrdić pogrešio što nije zatražio mišljenje od VSS i VST

Petrov: Mrdić pogrešio što nije zatražio mišljenje od VSS i VST

Insajder pre 47 minuta
Skupština usvojila set pravosudnih zakona koje je predložio Mrdić

Skupština usvojila set pravosudnih zakona koje je predložio Mrdić

N1 Info pre 12 minuta
Vladan Petrov: Mrdić pogrešio što nije tražio mišljenje o pravosudnim zakonima od VST i VSS

Vladan Petrov: Mrdić pogrešio što nije tražio mišljenje o pravosudnim zakonima od VST i VSS

Beta pre 42 minuta
Petrov: Mrdić napravio grešku, nije zatražio mišljenje vss i vst o izmenama i dopuna seta pravosudnih zakona

Petrov: Mrdić napravio grešku, nije zatražio mišljenje vss i vst o izmenama i dopuna seta pravosudnih zakona

Blic pre 8 minuta
Vladan Petrov: Mrdić pogrešio što nije tražio mišljenje o pravosudnim zakonima od VST i VSS

Vladan Petrov: Mrdić pogrešio što nije tražio mišljenje o pravosudnim zakonima od VST i VSS

NIN pre 27 minuta
Petrov: Mrdić napravio propust, trebalo je da traži mišljenje VSS i VST

Petrov: Mrdić napravio propust, trebalo je da traži mišljenje VSS i VST

RTS pre 32 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Skupština SrbijeTanjug

Društvo, najnovije vesti »

Skupština Srbije usvojila "Mrdićeve zakone"

Skupština Srbije usvojila "Mrdićeve zakone"

Radio 021 pre 2 minuta
Danas poslednji dan za prijavljivanje penzionera za odlazak u banje

Danas poslednji dan za prijavljivanje penzionera za odlazak u banje

RTK pre 2 minuta
Šef Štaba za vanredne situacije u Priboju tvrdi: Stanje sa bujičnim poplavama pod kontrolom, vodostaji u stagnaciji

Šef Štaba za vanredne situacije u Priboju tvrdi: Stanje sa bujičnim poplavama pod kontrolom, vodostaji u stagnaciji

Danas pre 2 minuta
Arhiv javnih skupova objavio koliko je bilo ljudi na protestu „Znanje je moć“

Arhiv javnih skupova objavio koliko je bilo ljudi na protestu „Znanje je moć“

Danas pre 2 minuta
Stručni skup posvećen funkcionisanju hitne medicinske pomoći u Srbiji

Stručni skup posvećen funkcionisanju hitne medicinske pomoći u Srbiji

Mašina pre 22 minuta