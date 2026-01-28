Arhiv javnih skupova objavio koliko je ljudi bilo na protestu "Znanje je moć"

NIN pre 23 minuta  |  Tanjug
Arhiv javnih skupova objavio koliko je ljudi bilo na protestu "Znanje je moć"
Arhiv javnih skupova saopštio je da je na skupu "Znanje je moć" u Beogradu, u organizaciji studenata, ispred Rektorata Univerziteta u Beogradu u utorak u 19 časova bilo oko 14.000 studenata, univerzitetskih radnika i građana. Skup "Znanje je moć" počeo je juče u 18 časova ispred zgrade Rektorata, nakon čega su studenti i građani otišli do Hrama Svetog Save, gde su poručili da će naredno okupljanje biti u Valjevu 14. februara.
