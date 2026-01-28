Vremenska prognoza: Očekuju nas kiša, vetar i hladno jutro

Vranje će danas osvanuti u pravom zimskom ambijentu, uz niske jutarnje temperature i moguć slab mraz. U pojedinim delovima grada i okoline očekuje se magla ili niska oblačnost, koja se lokalno može zadržati i tokom većeg dela prepodneva.

Tokom dana uslediće postepeno naoblačenje sa zapada, ali će se veći deo dana u Vranju zadržati suvo vreme. Nebo će postajati sve oblačnije kako dan bude odmicao, dok se prve padavine očekuju tek u večernjim satima. Uveče i tokom noći kiša će zahvatiti i jug Srbije, pa se i u Vranju očekuje oblačno i kišovito vreme. U višim planinskim predelima u okolini moguća je i kratkotrajna pojava snega. Duvaće južni i jugoistočni vetar, koji će tokom dana biti u pojačanju. U