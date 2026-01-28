Konkurs za obuku vatrogasaca-spasilaca traje do 26. februara

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije raspisalo je konkurs za upis 300 polaznika na stručno osposobljavanje za obavljanje vatrogasno-spasilačkih poslova, čime se nastavlja jačanje kapaciteta Sektora za vanredne situacije širom zemlje

Od ukupnog broja, 157 polaznika biće osposobljeno za radno mesto vatrogasac-spasilac, dok je 143 mesta predviđeno za vatrogasce-spasioce – vozače. Konkurs je otvoren do 25. februara 2026. godine, a prijave se podnose u skladu sa uslovima propisanim javnim pozivom. Za potrebe Vatrogasno-spasilačkog bataljona u Nišu i čete u Vranju, raspisan je konkurs za radno mesto vatrogasac-spasilac za 12 , odnosno 2 izvršioca. Vatrogasno-spasilačkim četama u Leskovcu i