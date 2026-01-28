Crna Gora: Bivša predsednica Vrhovnog suda Vesna Medenica i njen sin osuđeni na po 10 godina zatvora

RTS pre 2 sata
Crna Gora: Bivša predsednica Vrhovnog suda Vesna Medenica i njen sin osuđeni na po 10 godina zatvora

Tužilaštvo Vesnu Medenicu tereti za saučesništvo u kriminalnoj organizaciji koju je, prema navodima optužnice, predvodio njen sin Miloš.

Bivša predsednica Vrhovnog suda Vesna Medenica i njen sin Miloš Medenica osuđeni su na po deset godina zatvora. Presudu je doneo Viši sud. Specijalni tužioci su prilikom iznošenja završnih reči tražili da se Miloš i Vesna Medenica kazne na po dvadeset godina zatvora i da im se izreknu novčane kazne u iznosu od po 100.000 evra čime bi se, kako su rekli, poslala poruka crnogorskom društvu, ali i Evropskoj uniji, da se bavljenje kriminalom ne isplati. Advokati odbrane
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Crna Gora: Vesna Medenica i sin osuđeni na po 10 godina zatvora, policija traga za Milošem Medenicom

Crna Gora: Vesna Medenica i sin osuđeni na po 10 godina zatvora, policija traga za Milošem Medenicom

RTV pre 1 sat
Vesna Medenica osuđena na 10 godina robije Bivša predsednica Vrhovnog suda Crne Gore ide na robiju sa sinom! (video)

Vesna Medenica osuđena na 10 godina robije Bivša predsednica Vrhovnog suda Crne Gore ide na robiju sa sinom! (video)

Blic pre 2 sata
Bivša predsednica Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica i njen sin osuđeni na po 10 godina zatvora

Bivša predsednica Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica i njen sin osuđeni na po 10 godina zatvora

Newsmax Balkans pre 2 sata
Medojević "tuče" po Đukanoviću: Lider PzP u svom stilu prokomentarisao presudu Vesni Medenici

Medojević "tuče" po Đukanoviću: Lider PzP u svom stilu prokomentarisao presudu Vesni Medenici

Večernje novosti pre 2 sata
Bivša čelnica crnogorskog pravosuđa osuđena na deset godina zatvora

Bivša čelnica crnogorskog pravosuđa osuđena na deset godina zatvora

Serbian News Media pre 3 sata
"Svako jutro kad se probudim..." ovako se osuđena predsednica Vrhovnog suda Vesna Medenica dopisivala sa fudbalerom Stefanom…

"Svako jutro kad se probudim..." ovako se osuđena predsednica Vrhovnog suda Vesna Medenica dopisivala sa fudbalerom Stefanom Savićem

Blic pre 3 sata
Šok prepiska Vesne Medenice i Stefana Savića ugledala svetlost dana! Ovako se poznati fudbaler jadao predsednici suda. Danas…

Šok prepiska Vesne Medenice i Stefana Savića ugledala svetlost dana! Ovako se poznati fudbaler jadao predsednici suda. Danas je osuđena na 10 godina zatvora.

Kurir pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Crna GoraEvropska UnijaVrhovni SudTužilaštvo

Balkan, najnovije vesti »

Policija traga za sinom Vesne Medenice, takođe osuđenim na 10 godina zatvora

Policija traga za sinom Vesne Medenice, takođe osuđenim na 10 godina zatvora

N1 Info pre 13 minuta
Crnogorska policija traga za Milošem Medenicom koji je danas osuđen na 10 godina zatvora

Crnogorska policija traga za Milošem Medenicom koji je danas osuđen na 10 godina zatvora

Euronews pre 3 minuta
Crna Gora: Vesna Medenica i sin osuđeni na po 10 godina zatvora, policija traga za Milošem Medenicom

Crna Gora: Vesna Medenica i sin osuđeni na po 10 godina zatvora, policija traga za Milošem Medenicom

RTV pre 1 sat
Počela potraga za sinom Vesne Medenice, Miloš pobegao nakon što je osuđen na 10 godina robije? "Mora odmah biti pritvoren"

Počela potraga za sinom Vesne Medenice, Miloš pobegao nakon što je osuđen na 10 godina robije? "Mora odmah biti pritvoren"

Blic pre 1 sat
Blokada granice na Zapadnom Balkanu pogađa kosovska preduzeća, strah od viših cena

Blokada granice na Zapadnom Balkanu pogađa kosovska preduzeća, strah od viših cena

Slobodna Evropa pre 58 minuta