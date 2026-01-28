Crna Gora: Bivša predsednica Vrhovnog suda Vesna Medenica i njen sin osuđeni na po 10 godina zatvora

Tužilaštvo Vesnu Medenicu tereti za saučesništvo u kriminalnoj organizaciji koju je, prema navodima optužnice, predvodio njen sin Miloš.

Bivša predsednica Vrhovnog suda Vesna Medenica i njen sin Miloš Medenica osuđeni su na po deset godina zatvora. Presudu je doneo Viši sud. Specijalni tužioci su prilikom iznošenja završnih reči tražili da se Miloš i Vesna Medenica kazne na po dvadeset godina zatvora i da im se izreknu novčane kazne u iznosu od po 100.000 evra čime bi se, kako su rekli, poslala poruka crnogorskom društvu, ali i Evropskoj uniji, da se bavljenje kriminalom ne isplati. Advokati odbrane