Tramp: Dobre stvari se događaju u pregovorima; Sijarto: Ukrajina neće biti članica EU jer bi donela rat

RTS pre 31 minuta
Rat u Ukrajini – 1.435. dan. Mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto ponovio je stav Budimpešte da neće dozvoliti da Ukrajina postane članica Evropske unije, jer bi, kako je naveo, Ukrajinci doneli rat u EU. Sijarto je to rekao komentarišući izjavu ukrajinskog ministra spoljnih poslova Andreja Sibige da je Mađarska "jedina prepreka" članstvu Ukrajine u EU. U međuvremenu, poljski ministar spoljnih poslova Radoslav Sikorski pozvao je Ilona Maska da spreči Rusiju da koristi satelitski sistem

Starmer razgovarao sa Zelenskim o trajnom miru u Ukrajini Premijer Velike Britanije Kir Starmer razgovarao je sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim u utorak popodne, saopštio je portparol Dauning strita. Lideri su razgovarali o napretku u nedavnim mirovnim pregovorima u Abu Dabiju, preneo je Rojters. Oni su istakli potrebu za pravednim i trajnim mirom u Ukrajini. (Rojters) Opširnije Kraće Sikorski poziva Maska da spreči Ruse da koriste "Starlink" za
Euronews pre 21 minuta
"Zašto ne sprečiš Ruse da koriste Starlink?"

B92 pre 16 minuta
Sikorski poziva Maska da spreči Ruse da koriste Starlink za napade na Ukrajinu

RTV pre 1 sat
UKRAJINSKA KRIZA: Tramp: Veoma dobre stvari se događaju u pregovorima; EU šalje Ukrajini više od 400 generatora

RTV pre 3 sata
Kraj rata u Ukrajini na pomolu: Tramp se oglasio o pregovorima: "Veoma dobre stvari se događaju"

Blic pre 9 sati
Teheran drhti, Pentagon u pripravnosti: Da li je iranski režim u najvećoj krizi od 1979. godine?

Euronews pre 26 minuta
El Salvador potvrđen kao 27. član Odbora za mir Donalda Trampa za Gazu

RTV pre 31 minuta
Zaharova: Zelenski želi da poremeti mirovne pregovore terorističkim napadima na civile

RTV pre 31 minuta
Orban: Ukrajinsko rukovodstvo prešlo granicu, Mađarska meta danima

RTV pre 21 minuta
Rekordni toplotni talas zahvatio Australiju, izazvao šumske požare

RTV pre 16 minuta