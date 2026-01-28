Vetrovito, u Banatu olujni udari, sredinom dana kiša

RTS pre 2 sata
Vetrovito, u Banatu olujni udari, sredinom dana kiša

U Srbiji će danas duvati košava. Od sredine dana se očekuje prolazna kiša. Najviša temperatura do 14 stepeni.

Ujutro će ponegde biti slabog mraza, a u Timočkoj Krajini, na jugu i jugozapadu Srbije magle ili niske oblačnosti koja se može zadržati duže tokom prepodneva. U ostalim krajevima biće malo do umereno oblačno. Tokom dana se očekuje postepeno povećanje oblačnosti sa zapada uz prolaznu kišu. Duvaće vetar umeren i jak, na jugu Banata i s udarima olujne jačine, južni i jugoistočni. Najniža temperatura kretaće se od minus četiri do četiri, a najviša od pet stepeni na
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Kiša stiže sa zapada i tokom noći zahvata veći deo Srbije

Kiša stiže sa zapada i tokom noći zahvata veći deo Srbije

N1 Info pre 18 minuta
Promenljivo oblačno sa kišom i jakim vetrom: Najviša temperatura do 14 stepeni

Promenljivo oblačno sa kišom i jakim vetrom: Najviša temperatura do 14 stepeni

Newsmax Balkans pre 49 minuta
Olujni vetar u ovim delovima zemlje, uveče kiša; Evo kad stiže razvedravanje i kakvo nas vreme očekuje narednih dana

Olujni vetar u ovim delovima zemlje, uveče kiša; Evo kad stiže razvedravanje i kakvo nas vreme očekuje narednih dana

Dnevnik pre 44 minuta
Vremenska prognoza za 28. januar: Umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom

Vremenska prognoza za 28. januar: Umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom

Mondo pre 2 sata
Ujutru mraz, na jugozapadu magla, a tokom dana prolazna kiša: Najviša dnevna do 14 °C

Ujutru mraz, na jugozapadu magla, a tokom dana prolazna kiša: Najviša dnevna do 14 °C

Telegraf pre 2 sata
Vremenska prognoza za sredu, 28. januar: Oblačno, ponegde prolazna kiša

Vremenska prognoza za sredu, 28. januar: Oblačno, ponegde prolazna kiša

Beta pre 7 sati
Vetrovito, ponegde sa udarima olujne jačine, prolazna kiša krajem dana

Vetrovito, ponegde sa udarima olujne jačine, prolazna kiša krajem dana

RTV pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

KošavaBanat

Vojvodina, najnovije vesti »

Kiša stiže sa zapada i tokom noći zahvata veći deo Srbije

Kiša stiže sa zapada i tokom noći zahvata veći deo Srbije

N1 Info pre 18 minuta
Promenljivo oblačno sa kišom i jakim vetrom: Najviša temperatura do 14 stepeni

Promenljivo oblačno sa kišom i jakim vetrom: Najviša temperatura do 14 stepeni

Newsmax Balkans pre 49 minuta
Vozači kamiona iz BiH, Srbije i S. Makedonije traže ukidanje vremenskog ograničenja u EU

Vozači kamiona iz BiH, Srbije i S. Makedonije traže ukidanje vremenskog ograničenja u EU

SEEbiz pre 38 minuta
Uživo: Prevoznici treći dan u blokadi! Teretni saobraćaj i danas zaustavljen, privreda već trpi posledice

Uživo: Prevoznici treći dan u blokadi! Teretni saobraćaj i danas zaustavljen, privreda već trpi posledice

Blic pre 14 minuta
Treći dan blokade graničnih prelaza za teretnjake

Treći dan blokade graničnih prelaza za teretnjake

RTS pre 29 minuta