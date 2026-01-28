Vetrovito, u Banatu olujni udari, sredinom dana kiša

U Srbiji će danas duvati košava. Od sredine dana se očekuje prolazna kiša. Najviša temperatura do 14 stepeni.

Ujutro će ponegde biti slabog mraza, a u Timočkoj Krajini, na jugu i jugozapadu Srbije magle ili niske oblačnosti koja se može zadržati duže tokom prepodneva. U ostalim krajevima biće malo do umereno oblačno. Tokom dana se očekuje postepeno povećanje oblačnosti sa zapada uz prolaznu kišu. Duvaće vetar umeren i jak, na jugu Banata i s udarima olujne jačine, južni i jugoistočni. Najniža temperatura kretaće se od minus četiri do četiri, a najviša od pet stepeni na