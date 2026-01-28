Ustavni sud Crne Gore ukinuo neradnu nedelju za trgovce

RTV Novi Pazar pre 2 sata
Ustavni sud Crne Gore ukinuo neradnu nedelju za trgovce

Ustavni sud Crne Gore ukinuo je kao neustavan član Zakona o unutrašnjoj trgovini koji se odnosi na neradnu nedelju u trgovinama.

Ovo u praksi znači da bi uskoro prodavnice mogle u Crnoj Gori da rade i nedeljom, što u poslednjih više od šest godina nije slučaj. Podsetimo, izmjene Zakona o unutrašnjoj trgovini kojima je uvedena neradna nedelja usvojene su u Skupštini Crne Gore u junu 2019, a prva neradna nedelja u trgovinama bila je 20. oktobra iste godine. Na ocenu ustavnosti neradne nedelje, koju je tražila Unija poslodavaca crne Gore, čekalo se više od šest godina. Sud je ocenio da se
