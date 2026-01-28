AMSS: Teretni terminalni u blokadi, oprez zbog moguće magle i poledice

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
AMSS: Teretni terminalni u blokadi, oprez zbog moguće magle i poledice

BEOGRAD - Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, nema zadržavanja na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, dok su teretni terminali u blokadi.

I na izlazu i na ulazu u blokadi su granični prelazi Horgoš, Kelebija, Bački Breg, Kaluđerovo, Đerdap, Ribarci, Preševo, Batrovci, Bezdan, Bogojevo, Šid i Bačka Palanka, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS). Granični prelazi Srpska Crnja, Vatin, Vrška Čuka, Gradina, Neštin i Strezimirovci su u blokadi samo na izlazu. Na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji nema zadržavanja vozila. Magla će ujutru i tokom većeg dela prepodneva smanjivati vidljivost na
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Vozači kamiona iz BiH, Srbije i S. Makedonije traže ukidanje vremenskog ograničenja u EU

Vozači kamiona iz BiH, Srbije i S. Makedonije traže ukidanje vremenskog ograničenja u EU

SEEbiz pre 39 minuta
Uživo: Prevoznici treći dan u blokadi! Teretni saobraćaj i danas zaustavljen, privreda već trpi posledice

Uživo: Prevoznici treći dan u blokadi! Teretni saobraćaj i danas zaustavljen, privreda već trpi posledice

Blic pre 14 minuta
Treći dan blokade graničnih prelaza za teretnjake

Treći dan blokade graničnih prelaza za teretnjake

RTS pre 29 minuta
Blokada teretnih terminala na granicama Srbije: Horgoš, Batrovci i Đerdap zatvoreni, magla dodatna opasnost

Blokada teretnih terminala na granicama Srbije: Horgoš, Batrovci i Đerdap zatvoreni, magla dodatna opasnost

Euronews pre 19 minuta
Teretni terminali u blokadi: Magla i poledica povećavaju rizik od sudara

Teretni terminali u blokadi: Magla i poledica povećavaju rizik od sudara

Mondo pre 49 minuta
Amss: Teretni terminalni u blokadi, oprez zbog moguće magle i poledice

Amss: Teretni terminalni u blokadi, oprez zbog moguće magle i poledice

Telegraf pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

PreševoBačkaBačka PalankaHorgošBatrovciAMSSKelebijaŠid

Vojvodina, najnovije vesti »

Kiša stiže sa zapada i tokom noći zahvata veći deo Srbije

Kiša stiže sa zapada i tokom noći zahvata veći deo Srbije

N1 Info pre 19 minuta
Promenljivo oblačno sa kišom i jakim vetrom: Najviša temperatura do 14 stepeni

Promenljivo oblačno sa kišom i jakim vetrom: Najviša temperatura do 14 stepeni

Newsmax Balkans pre 49 minuta
Vozači kamiona iz BiH, Srbije i S. Makedonije traže ukidanje vremenskog ograničenja u EU

Vozači kamiona iz BiH, Srbije i S. Makedonije traže ukidanje vremenskog ograničenja u EU

SEEbiz pre 39 minuta
Uživo: Prevoznici treći dan u blokadi! Teretni saobraćaj i danas zaustavljen, privreda već trpi posledice

Uživo: Prevoznici treći dan u blokadi! Teretni saobraćaj i danas zaustavljen, privreda već trpi posledice

Blic pre 14 minuta
Treći dan blokade graničnih prelaza za teretnjake

Treći dan blokade graničnih prelaza za teretnjake

RTS pre 29 minuta