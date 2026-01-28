Amss: Teretni terminalni u blokadi, oprez zbog moguće magle i poledice

BEOGRAD - Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, nema zadržavanja na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, dok su teretni terminali u blokadi.

I na izlazu i na ulazu u blokadi su granični prelazi Horgoš, Kelebija, Bački Breg, Kaluđerovo, Đerdap, Ribarci, Preševo, Batrovci, Bezdan, Bogojevo, Šid i Bačka Palanka, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS). Granični prelazi Srpska Crnja, Vatin, Vrška Čuka, Gradina, Neštin i Strezimirovci su u blokadi samo na izlazu. Na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji nema zadržavanja vozila. Magla će ujutru i tokom većeg dela prepodneva smanjivati vidljivost na