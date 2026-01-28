UKRAJINSKA KRIZA: Tramp: Veoma dobre stvari se događaju u pregovorima; EU šalje Ukrajini više od 400 generatora

KIJEV, MOSKVA, VAŠINGTON - Rat u Ukrajini – 1.435. dan. Na pomolu je rešenje za Ukrajinu, izjavio je američki predsednik Donald Tramp. Ruske snage napreduju ka Slavjansku, saopštio je načelnik Generalštaba Rusije Valerij Gerasimov. U Kijev je stigla prva količina generatora iz Evropske unije kako bi se omogućilo snabdevanje strujom.

Pet osoba je poginulo u ruskom udaru "šahedima" na putnički voz u Harkovskoj oblasti. U napadu na Odesu, život su izgubila tri civila, dok je 35 ljudi ranjeno. Nakon ruskih napada, oko 80 odsto potrošača u Harkovu i Harkovskoj oblasti je ostalo bez struje. U Kijev je stigla prva količina od ukupno 447 generatora iz Evropske unije, kako bi se obnovilo snabdevanje strujom. Načelnik Generalštaba oružanih snaga Rusije Valerij Gerasimov izvestio je da ruska vojska