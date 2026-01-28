Šapčanima plata u novembru bila čak 13 hiljada dinara manja od republičkog proseka!

Šabačke novosti pre 39 minuta
Šapčanima plata u novembru bila čak 13 hiljada dinara manja od republičkog proseka!

Prosečna novembarska neto zarada iznosila je 111.987 dinara, a bruto zarada 154.772 dinara, objavio je Republički zavod za statistiku.

Medijalna neto zarada za novembar iznosila je 86.702 dinara, što znači da je 50 odsto zaposlenih ostvarilo zaradu do navedenog iznosa. Rast bruto zarada u periodu januar-novembar 2025. godine, u odnosu na isti period prošle godine, iznosio je 11,3 odsto nominalno, odnosno 7,0 odsto realno, dok je prosečna neto zarada veća za 11,2 odsto nominalno, odnosno za 6,9 odsto realno. U poređenju sa istim mesecom prethodne godine, prosečna bruta zarada za novembar 2025.
