Uhapšen muškarac u Šapcu: Zaplenjeno preko 3,3 tona i oprema za preradu nelegalnog duvana

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala i Policijske uprave u Šapcu, po nalogu tužioca Osnovnog javnog tužilaštva u Šapcu, podneli su krivičnu prijavu protiv S.

B. (47) iz Šapca zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljen promet akciznih proizvoda. Osumnjičeni je u dužem vremenskom periodu nabavljao i stavljao u promet rezani duvan bez potrebnih dozvola. Na osnovu neplaćenih poreza i akciza, kako se sumnja, oštetio je budžet Republike Srbije za iznos od 27.703.246 dinara. Tokom pretresa stambenih i drugih prostorija koje je koristio osumnjičeni, policija je pronašla i oduzela 3.320 kilograma