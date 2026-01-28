Uhapšen muškarac u Šapcu: Zaplenjeno preko 3,3 tona i oprema za preradu nelegalnog duvana

Šabačke novosti pre 34 minuta
Uhapšen muškarac u Šapcu: Zaplenjeno preko 3,3 tona i oprema za preradu nelegalnog duvana

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala i Policijske uprave u Šapcu, po nalogu tužioca Osnovnog javnog tužilaštva u Šapcu, podneli su krivičnu prijavu protiv S.

B. (47) iz Šapca zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljen promet akciznih proizvoda. Osumnjičeni je u dužem vremenskom periodu nabavljao i stavljao u promet rezani duvan bez potrebnih dozvola. Na osnovu neplaćenih poreza i akciza, kako se sumnja, oštetio je budžet Republike Srbije za iznos od 27.703.246 dinara. Tokom pretresa stambenih i drugih prostorija koje je koristio osumnjičeni, policija je pronašla i oduzela 3.320 kilograma
Otvori na sabackenovosti.rs

Povezane vesti »

Bahati mladi vozač "audija" kao kamikaza: Pijan bez dozvole bežao od policije, preticao kolonu vozila a u krivinama i tunelima…

Bahati mladi vozač "audija" kao kamikaza: Pijan bez dozvole bežao od policije, preticao kolonu vozila a u krivinama i tunelima vozio suprotnom trakom

RINA pre 5 minuta
Tužilaštvo u Beogradu traži pritvor za osumnjičenog za ubistvo u Sopotu

Tužilaštvo u Beogradu traži pritvor za osumnjičenog za ubistvo u Sopotu

N1 Info pre 19 minuta
Pretukli muškarca ispred kladionice i oteli mu 280.000 dinara

Pretukli muškarca ispred kladionice i oteli mu 280.000 dinara

Stav.life pre 14 minuta
Hapšenje u Zaječaru zbog sumnje na drogu

Hapšenje u Zaječaru zbog sumnje na drogu

Glas Zaječara pre 29 minuta
Ubica danima kolima pratio Živka Bakića. Novi detalji iz istrage: Ubio ga u blizini mosta, evo šta je rekao na saslušanju.

Ubica danima kolima pratio Živka Bakića. Novi detalji iz istrage: Ubio ga u blizini mosta, evo šta je rekao na saslušanju.

Blic pre 44 minuta
Uhapšen Kraljevčanin (69) zbog sumnje da je polno uznemiravao devojčicu (15)

Uhapšen Kraljevčanin (69) zbog sumnje da je polno uznemiravao devojčicu (15)

Newsmax Balkans pre 1 sat
Uhapšeni mladići u Velikoj Plani: Osumnjičeni da su provalili u kladionicu i ukrali 220.000 dinara

Uhapšeni mladići u Velikoj Plani: Osumnjičeni da su provalili u kladionicu i ukrali 220.000 dinara

Newsmax Balkans pre 34 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

PorezŠabacBudžetTužilaštvoMinistarstvo unutrašnjih poslovaakcize

Regioni, najnovije vesti »

Može se preći samo peške ili na konju, ta noć kad je sve počelo bila kao horor film: Dramatične slike iz pribojskih sela, evo…

Može se preći samo peške ili na konju, ta noć kad je sve počelo bila kao horor film: Dramatične slike iz pribojskih sela, evo kako žive meštani nakon bujičnih poplava (FOTO)(VIDEO)

RINA pre 0 minuta
Bahati mladi vozač "audija" kao kamikaza: Pijan bez dozvole bežao od policije, preticao kolonu vozila a u krivinama i tunelima…

Bahati mladi vozač "audija" kao kamikaza: Pijan bez dozvole bežao od policije, preticao kolonu vozila a u krivinama i tunelima vozio suprotnom trakom

RINA pre 5 minuta
JKP „Vodovod i kanalizacija“ Kragujevac odbacuje navode o lošem upravljanju akumulacijom „Gruža“

JKP „Vodovod i kanalizacija“ Kragujevac odbacuje navode o lošem upravljanju akumulacijom „Gruža“

iKragujevac pre 9 minuta
UKC Niš zapošljava: Konkurs za 19 novih radnika – administracija i lekari

UKC Niš zapošljava: Konkurs za 19 novih radnika – administracija i lekari

Glas juga pre 0 minuta
Velika ulaganja u elektromrežu u Gornjem Milanovcu: Od jeseni modernizovano 30 kilometara mreže

Velika ulaganja u elektromrežu u Gornjem Milanovcu: Od jeseni modernizovano 30 kilometara mreže

Glas Zapadne Srbije pre 5 minuta