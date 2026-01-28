U Srbiji i dalje blokirano 20 graničnih prelaza za teretna vozila, saopštili Putevi Srbije

Slobodna Evropa pre 2 sata
U Srbiji i dalje blokirano 20 graničnih prelaza za teretna vozila, saopštili Putevi Srbije

Javno preduzeće Putevi Srbije saopštilo je 28. januara da su, prema informacijama Uprave granične policije, izlazi i ulazi u Srbiju za teretna motorna vozila blokirani na 20 graničnih prelaza.

Blokirani su granični prelazi sa Hrvatskom - Batrovci, Šid, Bogojevo, Bačka Palanka, Bezdan, Neštin, sa Mađarskom - Horgoš, Kelebija, Bački Breg, sa Rumunijom – Đerdap, Srpska Crnja, Vatin, Kaluđerovo sa Bugarskom – Vrška Čuka, Gradina, Strezimirovci, Ribarci, Mokranje, sa Severnom Makedonijom – Preševo i Prohor Pčinjski. Granične prelaze sa državama Evropske unije (EU) blokirali su 26. januara vozači kamiona Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Severne
