Bivša čelnica crnogorskog pravosuđa osuđena na deset godina zatvora

Bivša predsednica Vrhovnog suda i vrhovna državna tužiteljka Vesna Medenica prvostepeno je danas osuđena na 10 godina zatvora.

Njen sin Miloš Medenica osuđen je takođe na zatvorsku kaznu od 10 godina. Tužilaštvo je tražilo da se oboje kazne na po dvadeset godina zatvora i da im se izreknu novčane kazne u iznosu od po 100.000 eura. Specijalno državno tužilaštvo smatra da sprovedeni dokazi „nedvosmisleno ukazuju“ da je kriminalna organizacija Miloša Medenice imala uticaj na sudsku vlast i druge važne društvene činioce, što se, kako navode, zaključuje iz „skaj“ (SKY) dokaza, mera tajnog