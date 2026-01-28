Bivša čelnica crnogorskog pravosuđa osuđena na deset godina zatvora

Serbian News Media pre 1 sat
Bivša čelnica crnogorskog pravosuđa osuđena na deset godina zatvora

Bivša predsednica Vrhovnog suda i vrhovna državna tužiteljka Vesna Medenica prvostepeno je danas osuđena na 10 godina zatvora.

Njen sin Miloš Medenica osuđen je takođe na zatvorsku kaznu od 10 godina. Tužilaštvo je tražilo da se oboje kazne na po dvadeset godina zatvora i da im se izreknu novčane kazne u iznosu od po 100.000 eura. Specijalno državno tužilaštvo smatra da sprovedeni dokazi „nedvosmisleno ukazuju“ da je kriminalna organizacija Miloša Medenice imala uticaj na sudsku vlast i druge važne društvene činioce, što se, kako navode, zaključuje iz „skaj“ (SKY) dokaza, mera tajnog
Otvori na snm.rs

Povezane vesti »

Vesna Medenica osuđena na 10 godina robije Bivša predsednica Vrhovnog suda Crne Gore ide na robiju sa sinom! (video)

Vesna Medenica osuđena na 10 godina robije Bivša predsednica Vrhovnog suda Crne Gore ide na robiju sa sinom! (video)

Blic pre 41 minuta
Bivša predsednica Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica i njen sin osuđeni na po 10 godina zatvora

Bivša predsednica Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica i njen sin osuđeni na po 10 godina zatvora

Newsmax Balkans pre 41 minuta
Medojević "tuče" po Đukanoviću: Lider PzP u svom stilu prokomentarisao presudu Vesni Medenici

Medojević "tuče" po Đukanoviću: Lider PzP u svom stilu prokomentarisao presudu Vesni Medenici

Večernje novosti pre 41 minuta
Crna Gora: Bivša predsednica Vrhovnog suda Vesna Medenica i njen sin osuđeni na po 10 godina zatvora

Crna Gora: Bivša predsednica Vrhovnog suda Vesna Medenica i njen sin osuđeni na po 10 godina zatvora

RTS pre 1 sat
"Svako jutro kad se probudim..." ovako se osuđena predsednica Vrhovnog suda Vesna Medenica dopisivala sa fudbalerom Stefanom…

"Svako jutro kad se probudim..." ovako se osuđena predsednica Vrhovnog suda Vesna Medenica dopisivala sa fudbalerom Stefanom Savićem

Blic pre 1 sat
Crna Gora: Vesna Medenica i sin Miloš osuđeni na po 10 godina zatvora

Crna Gora: Vesna Medenica i sin Miloš osuđeni na po 10 godina zatvora

RTV pre 2 sata
Šok prepiska Vesne Medenice i Stefana Savića ugledala svetlost dana! Ovako se poznati fudbaler jadao predsednici suda. Danas…

Šok prepiska Vesne Medenice i Stefana Savića ugledala svetlost dana! Ovako se poznati fudbaler jadao predsednici suda. Danas je osuđena na 10 godina zatvora.

Kurir pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Vrhovni SudTužilaštvo

Balkan, najnovije vesti »

Neradna nedelja u prodavnicama Crne Gore sada neustavna

Neradna nedelja u prodavnicama Crne Gore sada neustavna

Biznis u regionu pre 31 minuta
Vesna Medenica osuđena na 10 godina robije Bivša predsednica Vrhovnog suda Crne Gore ide na robiju sa sinom! (video)

Vesna Medenica osuđena na 10 godina robije Bivša predsednica Vrhovnog suda Crne Gore ide na robiju sa sinom! (video)

Blic pre 41 minuta
Potera za Milošem Medenicom! Podgorička policija na nogama: Nakon presude mu se izgubio trag

Potera za Milošem Medenicom! Podgorička policija na nogama: Nakon presude mu se izgubio trag

Kurir pre 1 minut
Odbor za mir kao vruć krompir između Milanovića i Plenkovića - ko je Trampu rekao "ne“

Odbor za mir kao vruć krompir između Milanovića i Plenkovića - ko je Trampu rekao "ne“

RTS pre 6 minuta
Bivša predsednica Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica i njen sin osuđeni na po 10 godina zatvora

Bivša predsednica Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica i njen sin osuđeni na po 10 godina zatvora

Newsmax Balkans pre 41 minuta