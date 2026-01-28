Đokovićev fer-plej potez posle kog je izgubio drugi set

Iako je Lorenco Muzeti već imao brejk prednosti u drugom setu, na 5:3 i servis Novaka Đokovića, Srbin je mogao duže da ostane u igri u ovom segmentu igre.

Osvojio je 38-godišnjak poen za 40:15, ali je prišao sudiji Džejmsu Kjotavongu i priznao šta se tu zapravo dogodilo. Iako se to uopšte ne vidi na snimku – Novak tvrdi da je ramom krznuo lopticu. Šta bi bilo kad bi bilo, ali je činjenica da je Đoković osvojio naredni poen, ali gem loptu nije uspeo da iskoristi. Muzeti je to kaznio i posle dva uzastopna poena došao do novog brejka i poveo 2-0 u setovima. Može li Đoković da preokrene? Pratite naš BLOG UŽIVO. Bonus