Siner pred meč s Novakom: Nekad nije rezultat bitan, već napredak

Italijan Janik Siner izborio je plasman u treće polufinale Australijan opena u karijeri, a drugi igrač planete pobedio je Amerikanca Bena Šeltona 6:3, 6:4, 6:4 posle dva časa i 25 minuta.

Iako bi se reklo po rezultatu da je bilo lako, sedmi na ATP lestvici pružio je ozbiljan otpor 23-godišnjaku iz Južnog Tirola, što se posebno ogleda u broju asova (8) i po procentu dobijenih poena na prvi servis, 69 odsto. „Veoma je teško igrati protiv Bena, snažan servis, napreduje iz godinu u godinu, nikada ne znate posle pauze kako će neko igrati protiv vas. Hvala vam za podruk, neverovatno je igrati ovde u Australiji. Nisam dobar u matematici (smeh). Iskreno ne