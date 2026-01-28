„Us**n početak“, a onda je Ribakina raznela Švjontek

Sport klub pre 1 sat  |  Autor: Saša Ozmo
„Us**n početak“, a onda je Ribakina raznela Švjontek

„Obe smo počele us**no“, rekla je Jelena Ribakina svom treneru Stefanu Vukovu između prvog i drugog seta.

Tačno, ali je Ribakina prva došla sebi i plasirala se u polufinale Australijan opena. Za sat i 35 minuta, Ribakina je deklasirala drugu teniserku sveta Igu Švjontek 7:5, 6:1. Poljakinji tako nedostaje jedino titula iz Melburna da kompletira karijerni grend slem, dok se Ribakina plasirala u četvrto grend slem polufinale u karijeri. U koliko je dobroj formi Jelena već neko vreme, ilustruje i podatak da joj je ovo osma uzastopna pobeda u sudaru sa top 10 rivalkama.
