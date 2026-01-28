UŽIVO: Đoković čeka dva ženska četvrtfinala

Sport klub pre 17 minuta  |  Autor: Saša Ozmo
UŽIVO: Đoković čeka dva ženska četvrtfinala

Novak Đoković sastaje se sa Lorencom Muzetijem u četvrtfinalu Australijan opena.

Pratite uživo prenos na Sport klubu. Đoković i Muzeti sastali su se deset puta, skor je 9-1, a poslednji put igrali su u Atini prošle godine. U glavnom gradu Grčke, Novak je slavio sa 4:6, 6:3, 7:5 za skoro tri sata igre. Đoković i Muzeti igraju ne pre 4.30 po srednjoevropskom vremenu. Ipak, realno je da na teren izađu i kasnije. Program počinje od 1.30 po srednjoevropskom vremenu, a igraju se dva ženska četvrtfinala: Jelena Ribakina – Iga Švjontek i Džesika Pegula
