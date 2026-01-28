Izveštaj: Dvojica agenata federalnih službi pucala na Pretija

Dvojica federalnih agenata pucala su iz svojih pištolja tokom incidenta sa Aleksom Pretijem u Mineapolisu, kada je Preti ubijen, prenosi CNN pozivajući se na izveštaj koji je Ministarstvo za nacionalnu bezbednost dostavilo američkom Kongresu.

U izveštaju se navodi da je jedan od agenata više puta uzviknuo da Preti ima pištolj, nakon čega su ga dvojica agenata oborila na zemlju. ''Pripadnici Carinske i granične zaštite (CBP) pokušali su da uhapse Pretija. On se opirao naporima pripadnika CBP i usledila je borba. Tokom borbe, jedan agent (Granične patrole, GP) više puta je uzviknuo: 'Ima pištolj'. Oko pet sekundi kasnije, jedan agent (GP) ispalio je hice iz svog Gloka19 koji je zadužio u CBP, a jedan